Впервые за 60 лет ''Оскар'' отказался от красной дорожки: причина и какого цвета будет ковер

В этом году церемония награждения "Оскар" удивит кинодеятелей неожиданными переменами – звезды пройдут не по привычной красной дорожке, а по бежевому ковру. Его оттенок поэтично назвали цветом шампанского, однако в интервью СМИ подчеркнули, что пытались создать эффект песочного пляжа.

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Обновленную дорожку уже расстелили в присутствии папарацци. Журналисты The New York Times рассказали, почему впервые за 62 года решили изменить традицию (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Организаторы "Оскара" в официальном комментарии заявили, что хотели, чтобы ковер напоминал пляж на закате. Они якобы искали цвет, который будет вызывать у гостей чувство покоя и умиротворения.

К тому же организаторы ориентировались на сочетание цветов оранжевой палатки и дорожки. Важно было, чтобы общий вид выглядел гармонично. Рассматривали также шоколадный оттенок, но остановились на цвете шампань.

Конечно, такое редкое событие, как смена красной дорожки, вызвало бурное обсуждение среди звезд, организаторов светских событий и модных экспертов. В частности, организатор звездных мероприятий Минди Вайс высказала предположение, что "Оскар" изменил цвет ковра, чтобы идти нога в ногу с модными трендами.

Как известно, в последние годы такие мероприятия как "Эмми", "Золотой глобус", "Met Gala" и мировые премьеры отказались от красного цвета и экспериментировали с оттенками.

А вот ведущий "Оскара" Джимми Киммел пошутил, что изменение цвета было обусловлено неприятным прошлогодним инцидентом, когда Уилл Смит ударил по лицу комика Криса Рока.

"Я считаю, что решение выбрать ковер цвета шампанского, а не красную дорожку, показывает, насколько мы уверены, что кровь не прольется", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL писал о вероятных претендентах на победу на "Оскаре" по рейтингу букмекеров. Прочитать обо всех кандидатах можно по ссылке.