Вероятные победители "Оскара": как распределились букмекерские прогнозы за день до церемонии
В ночь на 13 марта Академия кинематографических искусств и наук официально объявит победителей "Оскара". Однако букмекерские прогнозы уже сейчас могут с высокой вероятностью предсказать, кого наградят на самой престижной церемонии.
Мнение большинства людей часто совпадает с решением жюри, поэтому на ставки букмекеров часто обращают внимание. С ними можно ознакомиться на сайте Odds Checker (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
OBOZREVATEL решил рассказать о лидерах в главных номинациях "Оскара" на данный момент, согласно рейтингу букмекеров.
Лучший фильм – "Все везде и сразу"
Лучший актер – Брендан Фрейзер, "Кит"
Лучшая актриса – Мишель Йео, "Все везде и сразу"
Лучший анимационный фильм на иностранном языке – "Пиноккио Гильермо дель Торо"
Лучший режиссер – Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, "Все везде и сразу"
Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу"
Лучший актер второго плана – Кэ Хью Кван, "Все везде и сразу"
Лучшее документальное кино на иностранном языке – "Навальный". За победу в этой номинации будет бороться лента украинского производства "Дом из щепок", но букмекеры прогнозируют ей последнее место.
Официальные результаты будут известны 13 марта. Букмекеры только подсчитывают голоса кинолюбителей и на основе этого составляют свой рейтинг.
Ранее OBOZREVATEL писал об украинцах, которые получали "Оскар". Они прославили свою родину далеко за океаном благодаря таланту и изобретательности.
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