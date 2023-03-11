Вероятные победители ''Оскара'': как распределились букмекерские прогнозы за день до церемонии

В ночь на 13 марта Академия кинематографических искусств и наук официально объявит победителей "Оскара". Однако букмекерские прогнозы уже сейчас могут с высокой вероятностью предсказать, кого наградят на самой престижной церемонии.

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Мнение большинства людей часто совпадает с решением жюри, поэтому на ставки букмекеров часто обращают внимание. С ними можно ознакомиться на сайте Odds Checker (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

OBOZREVATEL решил рассказать о лидерах в главных номинациях "Оскара" на данный момент, согласно рейтингу букмекеров.

Лучший фильм – "Все везде и сразу"

Лучший актер – Брендан Фрейзер, "Кит"

Лучшая актриса – Мишель Йео, "Все везде и сразу"

Лучший анимационный фильм на иностранном языке – "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Лучший режиссер – Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, "Все везде и сразу"

Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу"

Лучший актер второго плана – Кэ Хью Кван, "Все везде и сразу"

Лучшее документальное кино на иностранном языке – "Навальный". За победу в этой номинации будет бороться лента украинского производства "Дом из щепок", но букмекеры прогнозируют ей последнее место.

Официальные результаты будут известны 13 марта. Букмекеры только подсчитывают голоса кинолюбителей и на основе этого составляют свой рейтинг.

Ранее OBOZREVATEL писал об украинцах, которые получали "Оскар". Они прославили свою родину далеко за океаном благодаря таланту и изобретательности.

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