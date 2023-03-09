Из-за связи с Россией: украинцы призвали изъять фильм ''Топ Ган: Меверик'' с Томом Крузом из списка номинантов на ''Оскар''

В ночь с 12 на 13 марта Американская академия кинематографических искусств и наук уже в 95-й раз проведет церемонию награждения премии "Оскар". Одним из триумфаторов обещает стать приключенческий боевик "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли, который представлен сразу в шести номинациях. Однако Всемирный конгресс украинцев призвал исключить фильм из списка претендентов на престижную награду, поскольку он, вероятно, имеет связи со страной-террористом Россией.

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Оказалось, что фильм был финансирован российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым. Он входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes и считается персоной из близкого окружения президента-диктатора Владимира Путина. В связи с этим Всемирный конгресс украинцев, как сообщила его пресс-служба в Facebook, написал открытое письмо к Академии киноискусства.

"Фильм был финансирован владельцем футбольного клуба Дмитрием Рыболовлевым, российским олигархом, на которого наложены санкции в Украине. В отличие от оригинального фильма Top Gun: Maverick не содержит никаких прямых или косвенных ссылок на Россию. Мы призываем Киноакадемию отказаться от российских денег и воздержаться от голосования за Top Gun: Maverick на 95-й церемонии вручения премии "Оскар", – отмечается в публикации.

Публично о связи картины с миллиардером не сообщалось, однако в качестве подтверждения организация сослалась на расследование издания Los Angeles Times.

Также Всемирный конгресс украинцев призвал Академию "выйти с мощным заявлением на нынешней церемонии награждения, осуждая войну России против Украины и любые попытки влияния на Голливуд и американское общество".

Стоит отметить, что заявление украинцев о причастности "Топ Ган: Меверик" к российскому бизнесмену распространили влиятельные и популярные американские СМИ. В частности, новость появилась на страницах Los Angeles Times. Также об этом написали журналисты французской газеты Le Monde.

Напомним, Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов престижной премии "Оскар" 24 января. Сама церемония награждения состоится 12 марта.

Как писал OBOZREVATEL, бороться за золотую статуэтку будет кинолента и украинского производства. "Дом из заноз" стал одним из пяти претендентов на победу в номинации "Лучший документальный фильм". Он рассказывает о судьбе украинских детей во время войны на Донбассе.

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