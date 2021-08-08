Названы 5 "главных" украинских сериалов 2021 года. Трейлеры

Украинский кинематограф, как в 2020-м, так и в 2021 году продолжает радовать зрителей новыми проектами, которые, согласно многочисленным отзывам, ничем не уступают работам зарубежных режиссеров.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку из пяти популярных украинских сериалов, вышедших вэтом году.

Сериал от "Квартала 95", который снял режиссер Руслан Ханумак, рассказывает история мужа и жены, которые после десяти лет семейной жизни на 69 дней оказываются на самоизоляции в обществе друг друга. Он – солидно зарабатывающий пилот самолета, она – успешная фитнес-тренер. На карантине им приходится пережить немало приключений.

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Родители Анфисы загадочно исчезли восемь лет назад. Девушка с детства была убеждена, что их убили и, взрослея, находила множество доказательств этого. У нее есть догадки насчет того, кому было выгодно отправить ее в интернат и разбогатеть на гибели ее отца и матери. Поэтому повзрослевшая Анфиса решает отомстить. Для этого ей приходится стать другим человеком и сделать все, чтобы не стать жертвой самой и не влюбиться во врага.

События происходят в седьмом веке в двух славянских селениях. В одном из них, высоко в Карпатах, живет сирота Драга – юная травница, одаренная магическими способностями. Однажды она спасает раненого мужчину, который не помнит своего прошлого. Вместе они пытаются узнать, кто он и откуда. Но чем больше сведений они получают, тем большая опасность грозит поселениям.

Юля и Игорь – совершенно разные люди. Он – хладнокровный бизнесмен, который не верит в любовь. Она – добрая отзывчивая девушка, сотрудница центра помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Тем не менее, однажды их судьбам суждено пересечься.

После смерти мужа фотографу Екатерине наконец удается вернуться к полноценной жизни. Она берет шефство над детским интернатом, становится опекуном для девочки. В нее влюблен директор интерната, и это взаимно. Но однажды жизнь девушки превращается в настоящий кошмар.

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