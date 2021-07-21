Популярный сериал 'Сваты' перешел на украинский язык: как отреагировали зрители

Популярный сериал "Сваты" перевели на украинский язык и показали по телевидению. Украинцы бурно отреагировали на такие изменения и стали активно писать в сети свои мнения по поводу этого.

Как оказалось, многие остались не довольны тем, что теперь их любимый сериал будут транслировать на украинском языке. Об этом OBOZREVATEL стало известно на сайте "1+1" под видео сериала (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В сети пользователи начали писать негативные комментарии по поводу языковых изменений. Многие остались недовольны этим и считают, что теперь сериал испортился и его невозможно смотреть.

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"Я ожидала всего, но чтобы "Сваты" перевели на украинский, ну это уже через край, кто эту чушь будет смотреть? Ну уже совсем потерялись с украинским языком", "Я балдею от перевода на украинский "Великолепного века", но "Сваты" – это ужас, пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех", "Ужас. Все было прекрасно, настоящий голос актеров, эмоции, а тут вот это прям слушать не хочется", "У меня вся семья в шоке", – пишут люди.

Но нашлись и те, кто поддерживает то, что "Сваты" перевели на украинский язык.

"Я люблю вас смотреть онлайн и по телевизору! Молодцы", "Украинский язык тоже родной", – пишут в сети.

К слову, в Украине действует языковой закон, согласно которому с 16 июля 2021 года на телевидении все фильмы и сериалы, произведенные в Украине, должны транслироваться на украинском языке. А использование субтитров на реплики, сказанные на другом языке, не должно превышать 10% во всем фильме.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, звезда сериала "Сваты" актер Даниил Белых показал фото со съемок седьмого сезона. Актер, играющий в сериале отца Евгении, опубликовал снимок на своей странице в Instagram.