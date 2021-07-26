На Венецианском кинофестивале покажут три украинских фильма

На 78-м Венецианском кинофестивале покажут три украинских фильма. Среди них – "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша. Киносмотр пройдет с 1 по 11 сентября.

Драму Валентина Васяновича "Відблиск" отобрали в главный конкурс фестиваля. Об этом сообщила украинская киноакадемия в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Полный список фильмов конкурсной программы Венецианского кинофестиваля:

"Параллельные матери", Педро Альмодовар (Испания)

"Капитан Волконогов бежал", Наташа Меркулова и Алексей Чупов (Россия)

"Мона Лиза и кровавая Луна", Ана Лили Амирпур (США)

Видео дня

"На войне", Стефан Бризе (Франция)

"Сила собаки", Джейн Кэмпион (США)

"America Latina", Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо (Италия)

L’évènement, Одри Диван (Франция)

"Официальный конкурс", Гастоном Дюпра и Мариано Кон (Испания)

"Il buco", Микеланджело Фраммартино (Италия)

"Sundown", Мишель Франко (Мексика)

"Человеческая комедия", Ксавье Джанноли (Франция)

"Незнакомая дочь", Мэгги Джилленхол (США)

"Спенсер", Пабло Ларраин (Чили)

"Freaks Out", Габриэль Майнетти (Италия)

"Qui Rido Io", Марио Мартоне (Италия)

"На работе 2", Эрик Матти (Филиппины)

"Не оставляй следов", Ян П. Матушинский (Польша)

"Холодный расчет", Пол Шредер (США)

"Рука Бога", Паоло Соррентино (Италия)

"La Caja", Лоренсо Вигас (Венесуэла)

Сюжет криминальной драмы "Носорог" разворачивается в Украине в 90-е годы. Съемки стартовали осенью 2020 году в Кривом Роге. Общий бюджет фильма составляет 1,65 млн евро. Подготовку к съемкам было начато еще в 2013 году, однако из-за незаконного заключения режиссера в России они не начались.

"Цензорка" рассказывает историю молодой женщины Любы, которая была приговорена к заключению за убийство своего мужа. После рождения сына она отбывает наказание в одесской колонии. Люба не хочет, чтобы ее ребенок оказался в приюте, а именно такая судьба ждет всех детей, заключенных после того, как им исполнится три года. В колонии Люба встречает Ирину, 40-летнюю женщину, которая работает цензоркой в этой тюрьме.

В "Відблиску" Васянович продолжает исследовать тему адаптации к мирной жизни искалеченной войной человека. По сюжету, врач-доброволец после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Он общается с бывшей женой и своей 12-летней дочерью, которая также травмирована из-за смерти близкого человека на войне.

Фильм расскажет об ответственности взрослых за будущее своей страны и детей, о первом столкновении ребенка со смертью близкого человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский фильм "Носорог" получил финансирование от фонда EURIMAGES, созданного при Совете Европы. Фонд выделил для фильма 270 тысяч евро.