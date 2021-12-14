Умершего героя 'Секса в большом городе' оживили ради денег

Одного из главных героев сиквела "Секса в большом городе" Мистера Бига, умершего в первой серии, "оживили" из-за падения акций производителя велотренажеров Peloton. Дело в том, что по сюжету после занятий именно на их тренажере мужчина скончался от сердечного приступа.

Это спровоцировало большие финансовые потери для производителя, поэтому эксперты по маркетингу отважились на хитрый прием. В своем новом рекламном ролике на YouTube они задействовали Криса Нота, исполнившего роль романтического увлечения Кэрри Брэдшоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Компания выпустила новогоднее видео под названием "Он жив", где главный герой сериала сидит на диване перед огнем со своей новой избранницей – инструктором Аллегрой, к которой он ушел от Керри.

Видео дня

Вместе с Нотом в видео снялась Джесс Кинг в роли его любимой, отмечающей, что Мистер Биг прекрасно выглядит. Мужчина отвечает на флирт рыжей красавицы и предлагает ей еще раз прокатиться на велотренажере.

После плавного изменения ракурса зрителям показывают тот же спортивный инвентарь, который убил персонажа в сиквеле под названием "И просто так".

В конце у ролика звучит закадровый голос известного канадского актера Райана Рельндосьса, напоминающего о пользе регулярных физических упражнений.

Отметим, что в день выхода первого эпизода акции компании Peloton подешевели на 11%, на следующий день еще на 5% и упали до минимума за 52 недели.

Коротко о звезде:

Крис Нот – американский телевизионный актер. Он наиболее известен по роли любимого главной героини сериала "Секс и город", в актерском составе которого его включили еще в 1998 году. Его номинировали на "Золотой Глобус", а также несколько других премий.

Как сообщал OBOZREVATEL, актеров "И просто так" раскритиковали за седину и морщинки. Одна из главных героинь Кристин Дэвис, сыгравшая Шарлотту, резко ответила хейтерам, сорвавшись на нецензурную лексику.