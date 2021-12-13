“І просто так"… Моє кіно чи ні?

Увага! Спойлер

Я дуже чекала продовження "Секс і місто". Чому? Героїні - акторки майже мої ровесниці. Цей фільм - спроба подивитися на життя через 20 років, через покоління. До цього не всі готові. Це важко…

Я начиталась чимало коментів в фейсбуці за ці дні. Висновок один: більшість не хоче сприймати реальність і засуджує вік жінки. Всі чекають легкості, гумору, шику і блиску. Натомість пандемія, похорон і героїні, які зі зморшками…

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Вам смішно, що Керрі 50+ займається інстою і записує подкасти? А хіба можна залишатися без цього в сучасному світі модним блогером? Чи просто списати себе?

Вас дратує колись успішна Міранда 50+ ? Вона без роботи, знову вчиться, схильна до депресії, частенько перекидає келих вина, а в сина тільки секс і боротьба з нудьгою в голові … А ще вона більше не руда, а сива, аж біла… Не шукати нову роботу, зачинитися в квартирі і пити?

І Шарлота 50+ не така? Надто емоційна, реве, а її донька катає їй істерики. Лікувати нерви?

Вас бісять оці всі розмови на сексуальну тематику між дорослими жінками? Сексу після 50 нема?

А як міг померти чоловік Керрі - Містер Біг? Це вже не комедія, а трагедія? А що серцеві напади серед чоловіків після 40 - рідкісне явище?

Чому нема Саманти? Зрозуміло, що її епатажності і відвертості бракує. І в житті, як стверджують таблоїди, у Сари Джессіки Паркер ( Керрі) і Кім Кетрол (Саманта) повне несприйняття. Кетрол відмовилась зніматись в продовженні, тому відправити Саманту до Лондона - режисерський хід в перших хвилинах 1-Ї серії. Думаю, так і є. Але давайте проаналізуємо, чи всі ваші друзі з вами все життя. Ніхто не емігрував? Ніхто не зрадив і не зробив боляче? Не залишив цей світ?

Жінка 50+ - це депресії, емоції, непорозуміння з дорослими дітьми, велика проблема працевлаштування, вміння сприймати свій вік. Це не просто. Які б потрясні фотосесії ми не робили б.

Днями знайомі приблизно одного віку сказали мені про свої відчуття. Одна назвала жінок в Україні 45+ "невидимками". "Куди б я не прийшла і поруч молоді жінки, мене навіть не помічають. І що дивно: навіть каву пропонують в останню чергу", - зі сльозами на очах зізналась вона.

Друга знайома заливаючись сміхом констатувала: " Я тільки зараз змирилась з тим, що чоловіки більше не ламають шиї, коли я йду вулицями, бо ніхто з них не повертає голову. Всі люблять дивитись на молодих".

А третя просто не може працевлаштуватись, бо кому ж треба фахівець - жінка після 45+.

В Україні, дійсно, ми жінки - невидимки, бо старіти - це некрасиво, негламурно… Просто людям бракує елементарного виховання.

А для того аби відчути себе гарною треба поїхати до Італії, тоді обов‘язково італієць, який сидить за сусіднім столиком за келихом, підморгне. В США на касі в молі почуєш, що на тобі неймовірна сукня під очі. Бо в Україні жінка часто невидимка…

Подивіться в дзеркало. Бачите зморшки? Їх з кожним роком буде більше. Це нормально. І їх прекрасно прикривають модні окуляри. Доведено Керрі Бредшоу в "І просто так".

P.S. Подивимось, що буде далі…