Десять ляпов в мультфильмах СССР, которые не заметны с первого взгляда

Мультфильмы, выпущенные в СССР, пересматривают по несколько раз и взрослые, и дети.

Именно благодаря очередному пересмотру "Простоквашино", "Ну, погоди!", "Крокодила Гены", "Малыша и Карлсона" и других творений советской мультипликации люди смогли заметить курьезные несостыковки, пишет "Ридус".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы пять предметов мебели производства СССР, которые были в каждой квартире. Именно с ними ассоциируется быт советских людей, который сейчас называют"совок".