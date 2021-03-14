Пять предметов мебели времен СССР, которые были в каждой квартире. Фото

Последние 20-30 лет существования СССР мебельные фабрики страны выпустили большое количество стандартизированной мебели.

Именно с ней ассоциируется быт советских людей, который сейчас принято называть "совок" или "бабушкин интерьер", пишет РБК. Издание назвало пять известнейших предметов мебели СССР, которые в прошлом были мечтой каждой семьи и которыми многие продолжают пользоваться и в наше время.

Шкаф "Хельга" был прообразом типичных советских шкафов-стенок. В 50-60-е годы их выпускали в ГДР, а затем, по немецкой лицензии, и Советском Союзе. "Хельга" была универсальной (предназначалась для посуды, одежды и других вещей) и на то время считалась довольно вместительной мебелью.

Этот популярнейший в СССР предмет мебели до сих пор можно встретить во многих квартирах. В разложенном виде стол-тумба выполняет функции стола, а в сложенном выглядит как тумба. За то, как он складывается и раскладывается, его еще часто называли "книжкой". Такие столики советские фабрики выпускали с 60-х годов, и они очень прижились в малогабаритных квартирах.

Трельяж с тремя зеркалами, вероятно, должен был выполнять ту же функцию, что и дамский туалетный столик. Однако в СССР его ставили и в спальнях, и гостиных, и прихожих. Причем хранили там все что угодно: от лекарств до школьных тетрадей и учебников.

В 1957 года в СССР был издан указ об ускорении темпов жилищного строительства. Именно тогда по всей стране стали появляться "хрущевки". Кресла-кровати были функциональными и позволяли экономить место в таких квартирах.

"Стенки" стали особенно популярными в СССР 70-80-х годов. Купить этот массивный предмет мебели было непросто: граждане записывались в очередь, которой приходилось ждать по несколько месяцев. При зарплате в 100-120 рублей "стенка" могла стоить более 1 тысячи рублей – люди были вынуждены копить на нее месяцы и даже годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети были опубликованы запрещенные фотографии повседневной жизни в СССР. На них запечатлены "добровольно-принудительные" праздники и другие реалии советских времен.