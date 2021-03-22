Десять ляпів у мультфільмах СРСР, які не помітні з першого погляду

Мультфільми, випущені в СРСР, переглядають по кілька разів і дорослі, і діти.

Саме завдяки черговому перегляду "Простоквашино", "Ну, постривай!", "Крокодила Гени", "Малюка і Карлсона" та інших творінь радянської мультиплікації люди змогли помітити курйозні нестикування, пише "Рідус".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо п'ять предметів меблів виробництва СРСР, що були в кожній квартирі. Саме з ними асоціюється побут радянських людей, який зараз називають "Совок".