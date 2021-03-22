Десять ляпів у мультфільмах СРСР, які не помітні з першого погляду

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Кіно
14,1 т.
Кадри з мультфільмів 'Малюк і Карлсон' і 'Крокодил Гена'

Мультфільми, випущені в СРСР, переглядають по кілька разів і дорослі, і діти.

Саме завдяки черговому перегляду "Простоквашино", "Ну, постривай!", "Крокодила Гени", "Малюка і Карлсона" та інших творінь радянської мультиплікації люди змогли помітити курйозні нестикування, пише "Рідус".

Де все ж розташований димохід на будинку Шаріка і Матроскіна
Кадри з мультфільму "Простоквашино"
Куди за кілька секунд зникли бутерброди
Кадри з "Простоквашино"
Крокодил Гена постійно змінює місце проживання
Кадри з мультфільму "Крокодил Гена"
У кімнаті Малюка часто відбувається перестановка меблів
Кадри з мультфільму "Малюк і Карлсон"
"Унікальна" швейна машинка Матроскіна для лівшів
Кіт Матроскін. Кадр з мультфільму "Малюк і Карлсон"
Куди поділася нижня частина тіла клавішника
Кадр з мультфільму "Ну, постривай!"
У першій серії Чебурашка читає оголошення, а в четвертій каже, що не вміє читати
Чебурашка. Кадри з мультфільму "Крокодил Гена"
Куди потрапляють листи, якщо на іншій стороні дверей немає ні отвору, ні ящика
Сцена з мультфільму "Простоквашино"
Вовк під час новорічного виступу з'являється то в колготках, то без них
Кадри з мультфільму "Ну, постривай!"
Куди насправді передали напилок для Чиполліно
Кадри з мультфільму "Чіполліно"
Дід Мороз, що наступив на дитину
Кадр з мультфільму "Дід Мороз і літо"
Якого розміру бюст мами Дядька Федора
Мама Дядька Федора. Кадр з мультфільму "Простоквашино"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо п'ять предметів меблів виробництва СРСР, що були в кожній квартирі. Саме з ними асоціюється побут радянських людей, який зараз називають "Совок".

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