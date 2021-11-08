Битва образов: 5 актрис, которые сыграли принцессу Диану и похожи на нее. Фото

Принцессу Диану называли королевой человеческих сердец. Ведь поклонники со всего мира в восторге от ее хрупкости и элегантности, доброты и сильного характера. Еще при жизни леди Ди режиссеры активно снимали биографические фильмы, чтобы "запечатлеть" ее личность в истории.

С момента гибели принцессы прошло 24 года, а интерес к ее персоне не угасает до сих пор – на экраны продолжают выходить киноленты о жизни легенды. Вспомним самые яркие экранные образы Спенсер (девичья фамилия принцессы Уэльской. – Ред.). Узнайте, кто больше всего похож на настоящую леди Ди. Детали – в статье OBOZREVATEL.

18 ноября 2021 года в Украине состоится премьера очередного фильма о леди Ди – "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Главную роль в киноленте сыграла Кристен Стюарт, которая, судя по трейлеру, смогла воспроизвести манеры жены принца, эмоции и даже взгляды. Для точного воспроизведения образа актриса наняла репетитора: она тренировала акцент и голос экранной принцессы.

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В фильме говорится об отдыхе королевской семьи в Сандрингеми, незадолго до развода Дианы с принцем Чарльзом. Акцентируется внимание на том, как сложно девушке решиться на разрыв отношений.

В 1982 году, спустя 14 месяцев после свадьбы супругов, о них вышел фильм "Чарльз и Диана: Королевская история любви". Главную героиню сыграла Кэролайн Блисс, 21-летняя актриса из Британии. Критики назвали игру "воспроизведением образа с разумной точностью".

Внешне Блисс даже после грима не очень напоминала леди Ди, но смогла хорошо показать интеллигентные манеры принцессы. После успешных съемок в этой картине Кэролайн снялась в двух фильмах бондианы, однако быстро завязала с кинокарьерой.

В фильме о монархах показано психологическое давление на принца со стороны семьи и СМИ. Еще режиссеры экранизировали зарождение отношений Дианы и ее возлюбленного.

В 1992 году на экраны вышел мини-сериал "Виндзорские женщины". В нем режиссеры показали роль леди Ди в истории британской монархии. Это эпизоды из жизни двух невесток Елизаветы II, ставших частью королевской семьи в конце XX века.

Роль принцессы в этой картине сыграла журналистка, модель и актриса из Южной Африки Никола Формби. Ее избрали на роль главной героини не только за талант, но и благодаря визуальному сходству. Хотя и ставки на успешность проката сериала были высоки, он так и не получил желаемые рейтинги.

15 ноября 2020 года вышел 4 сезон сериала "Корона". В сюжете говорится о событиях королевской семьи в период с 1977 по 1990-е годы: знакомство принца и Спенсер и их отношения после женитьбы.

Роль леди Ди досталась Эмми Коррин. И она блестяще справилась с этой задачей. Девушка получила "Золотой глобус" и премию Critics' Choice Television Award. Актриса поразила зрителей не только убедительной игрой, но и невероятной схожестью с принцессой Дианой.

Мир увидел фильм "Диана: Последние дни принцессы" в 2007 году. Главную роль сыграла Женевьев О'Райли, ирландская актриса. В фильме показаны последние недели жизни принцессы: аварию, которая 31 августа 1997 года унесла жизни леди Ди и ее любимого Аль-Файеда.

У актрисы нет точного портретного сходства с Дианой. Впрочем, ее актерские способности критики оценили как одни из самых удачных по сравнению с другими экранными образами принцессы.

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