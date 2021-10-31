"Спенсер": что известно об одной из самых ожидаемых премьер ноября. Фото

Биографическая кинолента "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" режиссера Пабло Ларраина выйдет в прокат в украинских кинотеатрах 18 ноября 2021 года. Фильм рассказывает о переживаниях принцессы Дианы накануне Рождества, когда она решилась развестись с наследником престола – принцем Чарльзом.

Критики прочат фильму невиданный успех. OBOZREVATEL рассказывает о долгожданной премьере осени, посвященной покойной леди Ди.

Режиссер показал все реалии королевского бытия, его "безжизненность и зависимость от правил". Единственная радость принцессы Дианы – сыновья, с которыми она обожает проводить время.

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В фильме показали только три дня в Букингемском дворце перед Рождеством в 1991 году. Именно тогда в браке Дианы Спенсер и Чарльза произошел раскол, они больше не играли счастливых влюбленных, но все еще скрывали подробности непростых отношений. Режиссер уверяет, что эти три дня дают понять, какой на самом деле была Диана.

Ларраин решил не освещать развод пары в 1996 году и трагическую смерть принцессы в 1997 году, ведь никто не знает, как было на самом деле.

Фильм "Спенсер" снимала американская кинокомпания "Neon" и чилийский режиссер Пабло Ларраин. Он профессионал по биографическим кинолентам.

Его легендарными работами стали фильмы "Джеки" о вдове Джона Кеннеди, и "Неруда" о чилийском поэте. Сценарий поручили Стивену Найту, который ранее прославился, написав сюжет для драмы "Острые козырьки".

Главную героиню принцессу Диану играет американская актриса Кристен Стюарт. Судя по снимкам, она мастерски вжилась в роль. Дизайнеры повторили все стильные наряды леди Ди от костюмов и головных уборов до украшений.

"Кристен – одна из величайших современных актрис", – сказал режиссер Пабло Ларраин в интервью Deadline. Актриса рассказала, что труднее всего было повторить известный голос и произношение Дианы.

Немецкий актер Рихард Заммель играет принца Филиппа.

Мужа Дианы принца Чарльза играет британский актер Джек Фартинг.

Королева Елизавета II в фильме часто появляется в окружении любимых собачек корги. Роль правительницы поручили шотландской актрисе Стелле Гонет.

Джек Нилен играет принца Уильяма, а Фредди Спри – принца Гарри.

Первый премьерный показ фильма "Спенсер" состоялся 3 сентября 2021 года на 78 Венецианском кинофестивале. В титрах зрителей предупредили фразой: "Сказка на основе реальной трагедии".

Критики по-разному оценивают биографическую киноленту, но все похвалили актерскую игру Кристен Стюарт. Брайан Вайнер рассказал Daily Mail, что различия видно только в начале. Кристен заставила зрителей увидеть настоящую Диану.

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