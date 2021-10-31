"Спенсер": что известно об одной из самых ожидаемых премьер ноября. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Кино
3 минуты
1,1 т.
Кинолента 'Спенсер' выйдет на экраны в ноябре

Биографическая кинолента "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" режиссера Пабло Ларраина выйдет в прокат в украинских кинотеатрах 18 ноября 2021 года. Фильм рассказывает о переживаниях принцессы Дианы накануне Рождества, когда она решилась развестись с наследником престола – принцем Чарльзом.

Критики прочат фильму невиданный успех. OBOZREVATEL рассказывает о долгожданной премьере осени, посвященной покойной леди Ди.

В фильме повторили наряд принцессы Дианы.
О чем кинолента "Спенсер"

Режиссер показал все реалии королевского бытия, его "безжизненность и зависимость от правил". Единственная радость принцессы Дианы – сыновья, с которыми она обожает проводить время.

Видео дня
Диана Спенсер узнала об измене.

В фильме показали только три дня в Букингемском дворце перед Рождеством в 1991 году. Именно тогда в браке Дианы Спенсер и Чарльза произошел раскол, они больше не играли счастливых влюбленных, но все еще скрывали подробности непростых отношений. Режиссер уверяет, что эти три дня дают понять, какой на самом деле была Диана.

Рождественский портрет королевской семьи.

Ларраин решил не освещать развод пары в 1996 году и трагическую смерть принцессы в 1997 году, ведь никто не знает, как было на самом деле.

Актерский состав

Фильм "Спенсер" снимала американская кинокомпания "Neon" и чилийский режиссер Пабло Ларраин. Он профессионал по биографическим кинолентам.

Его легендарными работами стали фильмы "Джеки" о вдове Джона Кеннеди, и "Неруда" о чилийском поэте. Сценарий поручили Стивену Найту, который ранее прославился, написав сюжет для драмы "Острые козырьки".

Кристен Стюарт безупречно сыграла Диану Спенсер.

Главную героиню принцессу Диану играет американская актриса Кристен Стюарт. Судя по снимкам, она мастерски вжилась в роль. Дизайнеры повторили все стильные наряды леди Ди от костюмов и головных уборов до украшений.

"Кристен – одна из величайших современных актрис", – сказал режиссер Пабло Ларраин в интервью Deadline. Актриса рассказала, что труднее всего было повторить известный голос и произношение Дианы.

Немецкий актер Рихард Заммель играет принца Филиппа.

Актер, сыгравший принца Филиппа.

Мужа Дианы принца Чарльза играет британский актер Джек Фартинг.

Актер, сыгравший принца Чарльза.

Королева Елизавета II в фильме часто появляется в окружении любимых собачек корги. Роль правительницы поручили шотландской актрисе Стелле Гонет.

Актриса, сыгравшая Елизавету II.

Джек Нилен играет принца Уильяма, а Фредди Сприпринца Гарри.

Актеры, сыгравшие сыновей Дианы.
Премьерный показ

Первый премьерный показ фильма "Спенсер" состоялся 3 сентября 2021 года на 78 Венецианском кинофестивале. В титрах зрителей предупредили фразой: "Сказка на основе реальной трагедии".

Пабло Ларреин и Кристен Стюарт на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля.

Критики по-разному оценивают биографическую киноленту, но все похвалили актерскую игру Кристен Стюарт. Брайан Вайнер рассказал Daily Mail, что различия видно только в начале. Кристен заставила зрителей увидеть настоящую Диану.

Ранее OBOZREVATEL писал:

Великобританиякадры из фильмафильмкинокинотеатрлюдиИсторияпринцесса Дианапринц ЧарльзЕлизавета IIПринц УильямПринц Гарри