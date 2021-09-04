10 стильных образов принцессы Дианы, которые сегодня в тренде. Фото

Принцесса Диана для многих была эталоном стиля и красоты. Девушки внимательно смотрели за тем, как одевается королевская персона, и повторяли ее образы.

Многие аутфиты леди Ди актуальны и на сегодняшний день. OBOZREVATEL покажет, как одевалась принцесса Диана, и какие нынче луки остаются в тренде (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Total white, который предпочитала принцесса Диана, остается в тренде на сегодняшний день. Дополнить образ можно удобными балетками, большой сумкой и аксессуарами в виде солнцезащитных очков.

Видео дня

Юбки-карандаш с завышенной талией помогут скрыть некоторые недостатки и подчеркнуть фигуру. Завершить образ можно с помощью романтичной блузы из легкой ткани.

Платье на одно плечо – один из трендов в этом сезоне. Он еще долгое время продержится на пике популярности. Не бойтесь экспериментировать с цветами.

Леди Ди очень любила носить водолазки и брюки в тон. Такой образ можно сочетать с обувью на низком ходу и удлиненным блейзером.

Розовые и черные платья – всегда будут на пике популярности у модниц. В таком аутфите вы будете выглядеть сногсшибательно и точно вызовите восхищение у окружающих.

Обычное женственное платье должно быть в гардеробе у каждой. В нем вы будете чувствовать себя комфортно и одновременно элегантно.

Белые шорты и темная майка – хороший образ для повседневной прогулки, похода в магазин и т.д. Эта мода пришла еще из 80-х годов.

Также принцесса Диана любила носить джинсы с завышенной талией. Она подчеркивала образ майками и удлиненными жакетами.

На сегодняшний день в тренде удобные костюмы, которые так нравилось носить леди Ди. А если выбрать наряд лилового цвета, то вы точно покорите окружающих.

Принцессу Диану часто можно было увидеть со свитером, наброшенным на плечи. Это считалось одной из ее изюминок, которая на сегодняшний день актуальна как никогда.

Диана, принцесса Уэльская – первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Широко известна как принцесса Диана, леди Диана, леди Ди, "королева людских сердец". По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией BBC, она заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывший парижский корреспондент Кевин Коннолли, который одним из первых прибыл на место гибели принцессы Дианы, заявил, что ему пришлось "расшифровать" новости о состоянии покойной принцессы Уэльской. По его словам, французская власть была чрезвычайно осторожна в своих заявлениях.