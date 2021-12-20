Алека Болдуина c женой остановила полиция после изъятия его телефона
Американского актера Алека Болдуина и его жену Хилари остановили полицейские всего через два дня после того, как правоохранители получили ордер на исследование данных с мобильного телефона звезды. Инцидент произошел 18 декабря на дороге в Хэмптоне (штат Виргиния, США).
Как пишет Daily Mail, актер со своей семьей приехал в Хэмптон днем ранее и находится в городе, пока идет расследование гибели оператора-постановщика фильма "Ржавчина" Галины Гатчинс на съемках.
63-летнего Болдуина случайные очевидцы засняли в машине, пока 37-летняя Хилария разговаривала с полицейским Ист-Хэмптонса на обочине трассы. Потом жена актера вытащила свой мобильный телефон и что-то показала на экране.
Отмечается, что разговор Хилари с женщиной-офицером был коротким, после чего избранница голливудской знаменитости вернулась в машину.
Далее пара купила напитки и закуски в местом магазине и вместе куда-то уехала. Журналисты отметили, что пока неизвестно, с чем именно был связан разговор жены Болдуина с полицейским.
Незадолго до этого правоохранительные органы штата Нью-Мексико получили ордер на изъятие iPhone Алека. Ожидается, что в мобильном в есть важная информация, которая поможет следствию.
Оказалось, что в начале съемок вестерна "Ржавчина" актер обсуждал револьверы и запросил выдать ему более крупную модель оружия.
Напомним, что Алек и Хилари воспитывают шесть детей: 8-летнюю Кармен, 6-летнего Рафаэля, 5-летнего Леонардо, 3-летнего Ромео, Эдуарда (13 месяцев) и Марию (7 месяцев). Последняя появилась на свет благодаря суррогатному материнству.
Кроме того, у актера есть еще седьмой ребенок от предыдущего брака – 24-летняя Айрленд.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Болдуин случайно застрелил Галину Гатчинс в конце октября на съемках фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико. Также ранение получил режиссер кинокартины Джоэл Соуз. Актер уверяет, что на курок не нажимал, а как произошел выстрел – не знает.
Вскоре правоохранители выяснили, кто передал заряженный пистолет актеру. Полиция обыскала дом оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид и помощника режиссера Дэйва Холлса.
Не исключено, что против Болдуина и съемочной группы "Ржавчины" могут выдвинуть уголовные обвинения.