Алека Болдуина c женой остановила полиция после изъятия его телефона

Американского актера Алека Болдуина и его жену Хилари остановили полицейские всего через два дня после того, как правоохранители получили ордер на исследование данных с мобильного телефона звезды. Инцидент произошел 18 декабря на дороге в Хэмптоне (штат Виргиния, США).

Как пишет Daily Mail, актер со своей семьей приехал в Хэмптон днем ранее и находится в городе, пока идет расследование гибели оператора-постановщика фильма "Ржавчина" Галины Гатчинс на съемках.

63-летнего Болдуина случайные очевидцы засняли в машине, пока 37-летняя Хилария разговаривала с полицейским Ист-Хэмптонса на обочине трассы. Потом жена актера вытащила свой мобильный телефон и что-то показала на экране.

Видео дня

Отмечается, что разговор Хилари с женщиной-офицером был коротким, после чего избранница голливудской знаменитости вернулась в машину.

Далее пара купила напитки и закуски в местом магазине и вместе куда-то уехала. Журналисты отметили, что пока неизвестно, с чем именно был связан разговор жены Болдуина с полицейским.

Незадолго до этого правоохранительные органы штата Нью-Мексико получили ордер на изъятие iPhone Алека. Ожидается, что в мобильном в есть важная информация, которая поможет следствию.

Оказалось, что в начале съемок вестерна "Ржавчина" актер обсуждал револьверы и запросил выдать ему более крупную модель оружия.

Напомним, что Алек и Хилари воспитывают шесть детей: 8-летнюю Кармен, 6-летнего Рафаэля, 5-летнего Леонардо, 3-летнего Ромео, Эдуарда (13 месяцев) и Марию (7 месяцев). Последняя появилась на свет благодаря суррогатному материнству.

Кроме того, у актера есть еще седьмой ребенок от предыдущего брака – 24-летняя Айрленд.

Как ранее писал OBOZREVATEL: