'Я люблю тебя, папа!' Дочь Болдуина выложила в сеть скриншот в защиту отца

24-летняя модель Айрленд, дочь популярного актера Алека Болдуина, случайно убившего оператора-постановщика Галину Гатчинс, продолжает защищать своего отца в сети от хейтеров. Девушка разместила скриншот комментария от женщины по имени Трейси Нолан, в котором шла речь о положительном опыте работы с голливудским актером.

Таким образом, Айрленд пытается бороться с ненавистью недоброжелателей. Соответствующий пост модель разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В опубликованном скриншоте говорится о том, что Трейси Нолан в 2000 году сотрудничала с Алеком во время съемок "Томас и Волшебная железная дорога".

"В свое время я имела дело с набором команды довольно глупых наездников знаменитостей, но не с вашим отцом. Он только хотел убедиться, что в его гостиничном номере есть молоко и хлопья, когда его дочь будет в гостях. Вот и все. В этом были требования. Я всегда буду помнить об этом", – написала Трейси Нолан.

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Айрленд опубликовав это, написала слова поддержки своему отцу.

"Среди некоторых из самых отвратительных и угрожающих комментариев, электронных писем, текстовых и голосовых сообщений, которые я получаю, этот красивый комментарий стоит особняка напротив всего остального. Я знаю своего папу. Я люблю тебя, папа", – написала Айрленд.

Отметим, что реакция сети не заставила себя ждать. Пост набрал сотни сообщений и лайков в поддержку Алека Болдуина.

"Я знаю, что это сложно, но не позволяй обидным словам людей расстраивать тебя. Вы хорошие люди", " Будь сильной, девочка, молюсь за тебя, твоего отца и семью", "Когда-нибудь, я надеюсь, ты мирно насладишься миской хлопьев со своим отцом", "Твой отец – великий человек, и, в конце концов, важно только то, что он гордится тобой, и наоборот. Мне очень жаль, что переживает твоя семья", "Желаю вам и вашей семье сил, которые вам понадобятся. Вы справитесь с этим", – пишут люди.

К слову, Айрленд уже не в первый раз публично поддерживает отца. Несколько дней назад политический комментатор Кэндис Оуэнс написала в Twitter, что стрельба Алека была бы "поэтическим правосудием", если бы не пострадавшие.

Дочь актера ответила, написав, что она "самый отвратительный человек, страдающий раком, которого она когда-либо встречала". Словесная перепалка между Айрленд и Кэндис привела к вражде женщин.

Напомним:

Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико 22 октября. Галину госпитализировали на вертолете, однако она умерла. Также ранение получил режиссер Джоэл Соуз. Отметим, что актер не знал, что оружие заряжено.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что против Алека Болдуина и съемочной группы "Ржавчины" якобы могут выдвинуть обвинения. Правоохранители продолжают работу над расследованием.