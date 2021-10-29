"Я люблю тебя, папа!" Дочь Болдуина выложила в сеть скриншот в защиту отца
24-летняя модель Айрленд, дочь популярного актера Алека Болдуина, случайно убившего оператора-постановщика Галину Гатчинс, продолжает защищать своего отца в сети от хейтеров. Девушка разместила скриншот комментария от женщины по имени Трейси Нолан, в котором шла речь о положительном опыте работы с голливудским актером.
Таким образом, Айрленд пытается бороться с ненавистью недоброжелателей. Соответствующий пост модель разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В опубликованном скриншоте говорится о том, что Трейси Нолан в 2000 году сотрудничала с Алеком во время съемок "Томас и Волшебная железная дорога".
"В свое время я имела дело с набором команды довольно глупых наездников знаменитостей, но не с вашим отцом. Он только хотел убедиться, что в его гостиничном номере есть молоко и хлопья, когда его дочь будет в гостях. Вот и все. В этом были требования. Я всегда буду помнить об этом", – написала Трейси Нолан.
Айрленд опубликовав это, написала слова поддержки своему отцу.
"Среди некоторых из самых отвратительных и угрожающих комментариев, электронных писем, текстовых и голосовых сообщений, которые я получаю, этот красивый комментарий стоит особняка напротив всего остального. Я знаю своего папу. Я люблю тебя, папа", – написала Айрленд.
Отметим, что реакция сети не заставила себя ждать. Пост набрал сотни сообщений и лайков в поддержку Алека Болдуина.
"Я знаю, что это сложно, но не позволяй обидным словам людей расстраивать тебя. Вы хорошие люди", " Будь сильной, девочка, молюсь за тебя, твоего отца и семью", "Когда-нибудь, я надеюсь, ты мирно насладишься миской хлопьев со своим отцом", "Твой отец – великий человек, и, в конце концов, важно только то, что он гордится тобой, и наоборот. Мне очень жаль, что переживает твоя семья", "Желаю вам и вашей семье сил, которые вам понадобятся. Вы справитесь с этим", – пишут люди.
К слову, Айрленд уже не в первый раз публично поддерживает отца. Несколько дней назад политический комментатор Кэндис Оуэнс написала в Twitter, что стрельба Алека была бы "поэтическим правосудием", если бы не пострадавшие.
Дочь актера ответила, написав, что она "самый отвратительный человек, страдающий раком, которого она когда-либо встречала". Словесная перепалка между Айрленд и Кэндис привела к вражде женщин.
Напомним:
Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико 22 октября. Галину госпитализировали на вертолете, однако она умерла. Также ранение получил режиссер Джоэл Соуз. Отметим, что актер не знал, что оружие заряжено.
Вскоре американские правоохранители выяснили, кто передал заряженный пистолет Алеку Болдуину. Полиция обыскала дом оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид и помощника режиссера Дэйва Холлса.
Подруга погибшей Гатчинс поделилась пронзительной историей о ней и рассказала, какой была Галина в жизни. Вскоре жена Болдуина прокомментировала убийство украинки.
В Лос-Анджелесе прошло памятное мероприятие в честь оператора-постановщика Гатчинс.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что против Алека Болдуина и съемочной группы "Ржавчины" якобы могут выдвинуть обвинения. Правоохранители продолжают работу над расследованием.