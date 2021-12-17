Алек Болдуин на съемках "Ржавчины" просил выдать ему "пистолет побольше", – полиция

Американский актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора Галину Гатчинс,в начале трагических съемок вестерна "Ржавчина" запросил выдать ему более крупную модель оружия. Соответствующие данные правоохранители получили после исследования телефона знаменитости.

Как пишет Insider, полиция Санте-Фе получила ордер, позволяющий проверить iPhone Болдуина, в четверг, 16 декабря. Таким образом следователи получили доступ к текстовым сообщениям, фотографиям и другой информации на смартфоне.

Выяснилось, что актер обменялся электронными письмами с оружейницей "Ржавчины" Ханной Гутьеррес-Рид, в которых попросил оружие побольше для сцен в фильме. Это произошло еще перед съемками вестерна.

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Болдуин подтвердил следователям, что он и Гутьеррес-Рид обсуждали модели оружия, прежде чем остановились на револьвере Colt .45.

Его актер должен был медленно вынуть из кобуры, затем очень резко повернуть и взвести курок.

"Алек описал пистолет как старинный Colt. Он [Болдуин] сказал, что между ним и Ханной была переписка, в которой она показывала ему оружие разных стилей", – написала детектив Александрия Хэнкок в ордере на обыск.

Болдуин указал, что он репетировал сцену с оружием, а перед началом производства "запросил пистолет побольше".

"Алеку показали Colt с коричневой ручкой и вишневой ручкой, и в конечном итоге он выбрал коричневый", – говорится в документе.

Актер ранее в интервью говорил, что не нажимал на курок револьвера в тот роковой день. Он повторил эту позицию полицейским, добавив, что был уверен: оружие заряжают только холостыми. Следователи продолжают выяснять, как боевой патрон попал в пистолет.

Гутьеррес-Рид в свою очередь сообщила полиции, что в день инцидента до обеда зарядила пистолет пятью "пустышками".

Она заявила, что не думала, что кто-то "будет настолько злонамерен, что принесет на съемочную площадку боевые патроны". Фактически, оружейница обвиняет в случившемся третье лицо.

Как писал OBOZREVATEL:

Трагедия на съемках фильма случилась 21 октября. Болдуин разыгрывал сцену в церкви, в которой он должен был направить оружие в сторону камеры.

Револьвер каким-то образом выстрелил: сперва сообщалось, что актер якобы сам нажал на курок (думая, что в оружии патроны-"пустышки" и опасности это не представляет). Однако вскоре Болдуин заявил, что он этого не делал и не понимает, как произошел выстрел.

Гатчинс умерла, получив смертельное сквозное ранение груди. Режиссер Джоэл Соуз стоял позади нее и был ранен в область плеча.