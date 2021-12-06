Болдуин удалил аккаунт в соцсети после нашумевшего интервью о смерти Гатчинс

Американский актер Алек Болдуин удалил один из двух своих аккаунтов в Twitter после выхода нашумевшего интервью о смерти оператора-постановщика вестерна "Ржавчина" Галины Гатчинс. Эта страница была основной и именно на ней знаменитость комментировал трагедию, произошедшую на съемках фильма.

Как передает Fox News, у актера было два подтвержденных аккаунта в указанной социальной сети. На теперь уже удаленной странице (подписана как AlecBaldwin) звезда был более активным, чем на оставшейся (AlecBaldwln____).

Так, сообщения на второй Twitter-странице Болдуин публиковал еще летом-2021, после чего он ею, по всей видимости, не пользовался.

Видео дня

Аккаунт актера пропал после того, как на телеэкранах вышло первое интервью Болдуина об инциденте со стрельбой. В откровенном разговоре с Джорджем Стефанопулосом знаменитость заявил: он не нажимал на курок и не знает, почему оружие выстрелило. Направить револьвер на камеру попросила сама оператор.

Также Болдуин сказал, что не чувствует себя виновным в смерти Гатчинс. Артист уверен: взять на себя вину должен тот, кто зарядил оружие настоящими патронами.

Отметим, что это интервью пролило новый свет на инцидент, который произошел на съемочной площадке. При этом некоторые восприняли заявления Болдуина критически и посчитали их элементом защиты перед вероятным судебным разбирательством.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

42-летняя оператор погибла 21 октября в Нью-Мексико на съемках фильма "Ржавчина" из-за трагической случайности. Также ранение получил 48-летний режиссер кинокартины Джоэл Соуз.

Полицейские получили ордеры на обыски у 24-летней оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид и помощника режиссера Дэйва Холлса, который и вручил актеру Болдуину револьвер с боевыми патронами. Следствие по-прежнему продолжается.