Похороны Гатчинс прошли втайне от общественности: как переживает потерю муж украинки
Оператора-постановщика Галину Гатчинс, которую во время съемок вестерна "Ржавчина" случайно застрелил актер Алек Болдуин, провели в последний путь. Прах украинки предали земле во время небольшой частной церемонии, где присутствовали только самые близкие родные и друзья кинематографистки.
Как передает Nation World News, семья погибшей отказалась сообщать, где именно похоронили Гатчинс. Церемония прошла втайне в минувшие выходные (20-21 ноября).
Супруг Галины Мэттью Гатчинс передал журналистам заявление, в котором проинформировал о состоявшихся похоронах. Мужчина также написал:
"Галина была любовью всей моей жизни и эта потеря разрушила мечты нашей семьи".
По словам Гатчинса, он и их общий 9-летний сын теперь слышат дома "удушающую тишину".
"Мы надеемся, что ее работа может вдохновить кинематографистов по всему миру", – добавил муж случайно застреленной на работе украинки.
Гатчинс также поблагодарил всех людей, которые поддерживали его и сына в эти нелегкие времена.
Напомним, что Американский институт киноискусства после трагической смерти Гатчинс решил создать стипендиальный фонд для женщин-кинематографистов имени украинки.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
оператор погибла на съемках фильма "Ржавчина" из-за трагической случайности в конце октября в Нью-Мексико. Также ранение получил режиссер кинокартины Джоэл Соуз.
Полицейские получили ордеры на обыски у 24-летней оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид и помощника режиссера Дэйва Холлса, который и вручил актеру Болдуину револьвер с боевыми патронами. Актер выстрелил в сторону камеры, не зная, что оружие заряжено.
Погибшая на съемках оператор-постановщик родом была из Украины. Последний ее пост в соцсети касается как раз работы над "Ржавчиной".
Что известно об Алеке Болдуине – читайте в статье нашего издания по ссылке.