Похороны Гатчинс прошли втайне от общественности: как переживает потерю муж украинки

Оператора-постановщика Галину Гатчинс, которую во время съемок вестерна "Ржавчина" случайно застрелил актер Алек Болдуин, провели в последний путь. Прах украинки предали земле во время небольшой частной церемонии, где присутствовали только самые близкие родные и друзья кинематографистки.

Как передает Nation World News, семья погибшей отказалась сообщать, где именно похоронили Гатчинс. Церемония прошла втайне в минувшие выходные (20-21 ноября).

Супруг Галины Мэттью Гатчинс передал журналистам заявление, в котором проинформировал о состоявшихся похоронах. Мужчина также написал:

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"Галина была любовью всей моей жизни и эта потеря разрушила мечты нашей семьи".

По словам Гатчинса, он и их общий 9-летний сын теперь слышат дома "удушающую тишину".

"Мы надеемся, что ее работа может вдохновить кинематографистов по всему миру", – добавил муж случайно застреленной на работе украинки.

Гатчинс также поблагодарил всех людей, которые поддерживали его и сына в эти нелегкие времена.

Напомним, что Американский институт киноискусства после трагической смерти Гатчинс решил создать стипендиальный фонд для женщин-кинематографистов имени украинки.

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