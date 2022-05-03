Актеры из фильма 'Черкассы' вместе с творческой командой ушли защищать Украину в реальной жизни. Фото

Актеры и участники съемочной группы украинского фильма "Черкассы" встали на защиту Украины от российских фашистов не только на экране, но и в реальной жизни. Некоторые из них вступили в ряды ВСУ, а другие нашли себя в волонтерстве.

Об этом сообщили на официальной странице кинокартины в Facebook. К посту добавили фотографии храбрецов с передовой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Киношный экипаж тральщика "Черкассы" продолжает сопротивляться, но уже в реальной жизни. Актеры и участники съемочной группы фильма "Черкассы" пополнили ряды защитников Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие в руки взяли актеры Евгений Авдеенко, Роман Семисал, Михаил Воскобойник, Олесь Кацион, Руслан Коваль и монтажер режиссерской версии фильма Виктор Онысько.

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В комментариях добавили, что из творческой команды служит механик камеры Дмитрий Золотарев, а волонтерами стали художница Мария Пилунская и ее ассистентка Екатерина Моисеенко, художница по костюмам Дарья Кочнева и ассистентка Ирина Ракитянская.

Как известно, фильм "Черкассы" режиссера Тимура Ященко вышел в широкий прокат на украинские экраны в 2020 году. Сюжет кинокартины рассказывает об обороне одноименного морского тральщика, заблокированного российскими войсками в бухте Донузлав в марте 2014 во время аннексии Крыма.

Лента вышла в свет при поддержке Госкино Украины. Некоторые сцены создавались в сотрудничестве с украинскими военными, которые снимались во время учений ВМС Украины.

Кстати, известная украинская ведущая Екатерина Осадчая во время полномасштабной войны вспомнила, что плакала после просмотра фильма и сравнила "Черкассы" с тем, что сегодня происходит в государстве. Звезда добавила, что лично знакома с командиром корабля Юрием Федашем.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм Одесской киностудии под названием "Почему я жив" представят на престижном кинофестивале в Праге. В сюжете рассказывается о временах Второй мировой войны в Мариуполе.