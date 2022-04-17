Фильм Одесской киностудии о Мариуполе представят на кинофестивале в Праге: о чем он

Фильм Одесской киностудии под названием "Почему я жив" представят на престижном кинофестивале в Праге. Сюжет расскажет о трагических событиях в Мариуполе во времена Второй мировой войны.

Миссия и цель фестиваля – выявлять и продвигать талантливых режиссеров со всего мира и представлять их публике, сообщили на сайте киностудии. Мероприятие состоится 21-22 апреля 2022 года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Премьера "Почему я жив" режиссера Виллена Новака в Украине состоялась в ноябре 2021 года. Известно, что фильм был создан на базе реальных событий, а потому точно передает настроение украинцев в 1940 году.

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В 2021 году киноленту выдвинули на церемонию "Оскар" от Украины.

По сюжету, в городе Мариуполь два подростка – семнадцатилетние Фрося и Ленчик влюбились и планируют свадьбу, однако это не нравится родителям девушки.

Дело в том, что Фрося украинка, а Ленчик еврей и отец красавицы против их союза. Борясь с внутренними переживаниями, мужчина узнает о беременности дочери. К тому же, Ленчику еще и приходится идти на фронт.

Семья переживает оккупацию, доносы, коллаборационизм, мародерство, фашистский террор, расстрелы евреев, но пытается сохранить в себе правильные ценности и не потерять человечность.

В ролях снялись Виктор Жданов, Роланд Мишко, Анастасия Марков, Ирина Мельник, Ольга Радчук, Артем Вильбик, Алексей Горбунов, Георгий Делиев, Максим Горай, Елена Репина, Анастасия Борисова и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские теле- и кинодеятели объединились, чтобы создать фильм о сегодняшних событиях в Украине. Планируются как полнометражные картины, так и сериалы, объединенные одной общей темой – нападением России на Украину.