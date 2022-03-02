"Русский корабль, иди на..й!" Войну в Украине сравнили с сюжетом фильма "Черкассы"

Украинская ведущая Катя Осадчая сравнила Украину в условиях полномасштабного российского вторжения с тральщиком "Черкассы", который оккупанты захватили в 2014 году, однако там до последнего возвышался сине-желтый флаг. Звезда телевидения вспомнила, что плакала в кинотеатре и даже не могла представить, что все наше государство может стать захваченными "Черкассами".

Осадчая написала в Instagram, что лично знакома с командиром корабля Юрием Федашем. Командование не здавалось захватчикам, несмотря на многочисленные атаки. В 2020 году состоялась премьера киноленты "Черкассы", которую снял режиссер Тимур Ященко, об обороне украинского судна (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте страницу до конца).

"Когда вышел фильм, мы выражали капитану Федашу свое уважение и даже представить не могли, что за два года мы все станем "Черкасами", которые сопротивляются! Русский корабль иди на..й!" – говорится в эмоциональном сообщении Осадчей.

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Звезда также добавила, что гордится украинскими воинами, которые защищают землю. Осадчая верит в нашу силу и победу. Она осудила граждан за границей и в Украине, которые не говорят правду и не освещают последствия войны на весь мир. Телезвезда назвала их молчание подлостью и изменой.

Кратко о фильме:

Кинолента "Черкассы" о Крыме и драматических событиях, которые связанны с аннексией полуострова Российской Федерацией. В основу сюжета положены реальные факты марта 2014-го, когда шла оборона минного тральщика "Черкассы". Его заблокировали вместе с другими кораблями украинского Военно-морского флота в бухте Донузлав.

Судно "Черкассы" осталось единственным из захваченных в бухте, где развевался сине-желтый флаг. Моряки три недели отчаянно сопротивлялись с агрессором. Украинский флаг самостоятельно сняли оккупанты, когда последний матрос покинул борт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киностудии Disney, Warner Bros и Sony Pictures остановили прокат фильмов в России, а Netflix – трансляцию российских ТВ-каналов. Россияне не смогут увидеть премьеры долгожданных лент, пока в Украине продолжается террор.