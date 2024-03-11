'20 дней в Мариуполе' вырезали из международной телеверсии 'Оскара': что происходит

Из международной сокращенной версии церемонии вручения наград премии "Оскар" вырезали часть с объявлением победителя в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Победу в ней получила лента украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Об этом сообщило"Суспільне мовлення" вечером в понедельник, 11 марта. Показ сокращенной версии был запланирован на телеканале "Суспільне Культура" в 20:30.

Однако после получения материалов для трансляции от организаторов премии команда канала обнаружила, что награждение украинских документалистов отсутствует. На телеканале решили не транслировать сокращенную версию и показали зрителям полную версию церемонии, которая была в прямом эфире в ночь на 11 марта.

Исполнительный продюсер "Суспільне Культура" Лукьян Галкин напомнил, что в прошлом году для номинации, где победила лента о россиянине Алексее Навальном, место в сокращенной версии нашлось, как и для политической речи его супруги Юлии.

"Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром – тем досаднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар", – сказал он, добавив, что надеются на то, что организаторы премии послушаются к протесту.

Напомним, что в ночь на 11 марта украинский документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" выиграл первый в истории Украины "Оскар".

Провозглашая со сцены победную речь, Чернов признался, что хотел бы никогда не снимать этот фильм, а золотую статуэтку без раздумий променял бы на мир в родной стране. Он напомнил миру о нападении России на Украину, оккупации украинских городов, убийствах оккупантами украинцев и о том, что россияне держат в плену тысячи военных и гражданских граждан страны. В конце режиссер по-украински добавил: "Слава Украине!"

Украинские звезды и фанаты кино неоднозначно отреагировали на награду, отметив, что предпочли бы никогда не видеть события трагической киноработы. А россияне, как и ожидалось, бросились на украинцев и американцев с оскорблениями и циничными шутками. Кремль в это время упал на игнор и не комментирует победу фильма на "Оскаре".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 марта документальная лента "20 дней в Мариуполе" возвращается на большие экраны. Повторный прокат фильма ограничен – посмотреть его можно будет в короткий промежуток времени только в выбранных кинотеатрах Украины.

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