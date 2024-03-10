О чем фильм '20 дней в Мариуполе' и почему он должен выиграть первый 'Оскар' для Украины

"20 дней в Мариуполе" – документальная украинская лента, рассказывающая о трагедии Мариуполя, что в Донецкой области, во время полномасштабного российского вторжения 2022 года. Фильм снят украинским видеографом и военным журналистом Мстиславом Черновым, который в течение 20 дней находился в городе и документировал происходящие там ужасные события. Над фильмом также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

У "20 дней в Мариуполе" есть все шансы получить "Оскар" в этом году. Украинская лента представлена в номинации "Лучший документальный фильм". OBOZ.UA решил в одном материале собрать ключевую информацию о документальной работе, которая не оставила ни одного зрителя равнодушным.

О чем фильм

Главными героями фильма являются обычные люди, оказавшиеся в эпицентре жестокой террористической войны. Фильм рассказывает их истории, освещая бомбардировки, голод, холод и потерю близких.

Мстислав Чернов и Евгений Малолетка задокументировали ужасные разрушения Мариуполя, ставшие результатом российских бомбардировок: изуродованные дома, больницы, школы и другие инфраструктурные объекты.

В фильме показаны попытки мариупольцев выжить в условиях блокады без воды, еды, мобильной связи. И все это под постоянными обстрелами со стороны российских войск. Кроме того, фильм описывает сложный и опасный процесс эвакуации людей из Мариуполя. Чернов снимает эвакуационные колонны, которые попали под очередные обстрелы оккупантов.

Награды

"20 дней в Мариуполе" уже получил несколько наград на международных кинофестивалях. В частности, такие:

BAFTA – "Лучший документальный фильм"

Docudays UA – "Лучший документальный фильм"

Krakow Film Festival – премия "За мужество"

Freedom Film Festival – премия "Свобода слова"

Добавим, что летом фильм стал самым кассовым документальным фильмом украинского проката.

Шансы победить на "Оскаре"

Сервис Oddschecker собрал данные более 20-ти букмекерских контор, чтобы выяснить, какому из фильмов в категории "Лучший документальный" аналитики пророчат победу. "20 дней в Мариуполе" оказался в этом рейтинге на первой строчке. Более 50% всех ставок букмекеров были на украинскую документальную ленту.

Где можно посмотреть фильм

Пока фильм не доступен для просмотра в Украине. Еще в ноябре прошлого года лента была опубликована в открытом доступе американского YouTube, однако уже сейчас видео недоступно. Впрочем, известно, что на 17 января его просмотрели 1,3 млн раз.

Отзывы критиков

"Это мощный и эмоциональный фильм, который никого не оставит равнодушным", – The New York Times.

"Это важный документальный фильм, свидетельствующий о трагедии Украины", – BBC News.

"Это фильм, который должен увидеть каждый, кто хочет понять силу человеческого духа" – The Guardian.

Ранее OBOZ.UA писал, что "20 дней в Мариуполе" презентовали в Риме в Палате депутатов при поддержке МИД Украины и итальянского правительства. Целью показа фильма было донести правду об ужасной трагедии украинского города.

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