Елена Зеленская объяснила, почему "Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе" – сверхважная победа Украины
Первая леди Украины Елена Зеленская присоединилась к поздравлениям украинской кинокоманды фильма "20 дней в Мариуполе", которая ночью получила свой первый "Оскар". Жена президента и общественный деятель объяснила, почему эта награда является сверхважной для Украины.
По словам Елены Зеленской, золотая статуэтка, прежде всего, это символ правды, побеждающей в мире. Об этом первая леди написала в своем Instagram.
"Несколько дней назад прошло два года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе. Два года, как они пытаются замаскировать страшное преступление, которое совершили против целого города. Против человечества", – вспомнила украинка.
Она поблагодарила документалистов Мстислава Чернова, Евгения Малолетку и Василису Степаненко за тяжелую, эмоциональную и правдивую работу, которая могла стоить авторам ленты жизни.
"Мы заплатили страшную цену за эту награду. Однако сегодня каждый и каждая в Украине гордятся вами", – резюмировала первая леди.
Вместе с ней на победу украинской ленты отреагировали любители кино, медийные деятели и коллеги лауреатов. Они заметили, насколько двояковы ощущения от награды.
Напомним, что самое главное отличие за "лучший фильм" забрал "Оппенгеймер". Полный список победителей можно найти здесь.
Церемония в этом году выдалась эмоциональной. Наряду с речью Мстислава Чернова, от которой слезы наворачиваются на глаза, известный американский актер Джон Сина вышел на сцену полностью обнаженным, а Райан Гослинг зажег с хитом I'm Just Ken, чуть не доведя публику до истерического смеха.
Не обошлось и без конфузов. Актриса Эмма Стоун чуть не потеряла платье на сцене, когда вышла за наградой.
Ранее OBOZ.UA писал, что сеть поразило фотосравнение команды "20 дней в Мариуполе" и семьи российского т.н. оппозиционера Алексея Навального, забиравших свой "Оскар" год назад.
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