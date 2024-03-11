Елена Зеленская объяснила, почему 'Оскар' за фильм '20 дней в Мариуполе' – сверхважная победа Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская присоединилась к поздравлениям украинской кинокоманды фильма "20 дней в Мариуполе", которая ночью получила свой первый "Оскар". Жена президента и общественный деятель объяснила, почему эта награда является сверхважной для Украины.

По словам Елены Зеленской, золотая статуэтка, прежде всего, это символ правды, побеждающей в мире. Об этом первая леди написала в своем Instagram.

"Несколько дней назад прошло два года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе. Два года, как они пытаются замаскировать страшное преступление, которое совершили против целого города. Против человечества", – вспомнила украинка.

Она поблагодарила документалистов Мстислава Чернова, Евгения Малолетку и Василису Степаненко за тяжелую, эмоциональную и правдивую работу, которая могла стоить авторам ленты жизни.

"Мы заплатили страшную цену за эту награду. Однако сегодня каждый и каждая в Украине гордятся вами", – резюмировала первая леди.

Вместе с ней на победу украинской ленты отреагировали любители кино, медийные деятели и коллеги лауреатов. Они заметили, насколько двояковы ощущения от награды.

Напомним, что самое главное отличие за "лучший фильм" забрал "Оппенгеймер". Полный список победителей можно найти здесь.

Церемония в этом году выдалась эмоциональной. Наряду с речью Мстислава Чернова, от которой слезы наворачиваются на глаза, известный американский актер Джон Сина вышел на сцену полностью обнаженным, а Райан Гослинг зажег с хитом I'm Just Ken, чуть не доведя публику до истерического смеха.

Не обошлось и без конфузов. Актриса Эмма Стоун чуть не потеряла платье на сцене, когда вышла за наградой.

Ранее OBOZ.UA писал, что сеть поразило фотосравнение команды "20 дней в Мариуполе" и семьи российского т.н. оппозиционера Алексея Навального, забиравших свой "Оскар" год назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!