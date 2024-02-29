Это наша общая боль: в столице Италии показали фильм '20 дней в Мариуполе'

В Риме показали документальный фильм "20 дней в Мариуполе", рассказывающий о нападении российских захватчиков на украинский город 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщила прессслужба Мариупольского городского совета в Facebook.

"При поддержке МИД Украины и итальянского правительства в Риме в Палате депутатов представили документальную ленту о блокаде Мариуполя российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

Целью показа фильма было донести правду об ужасной трагедии украинского города.

В Посольстве Украины в Италии отметили, что этот фильм является доказательством геноцида Россией украинцев.

"20 дней в Мариуполе – это наша общая боль, наша трагедия. Эта лента больше чем документальное кино. Это – фиксация военных преступлений, которые совершила Россия в нашем городе. Спасибо правительству Италии за поддержку и внимание. Спасибо нашему Министерству иностранных дел Украины и отдельная благодарность Посольству Украины в Италии за систему и слаженную работу. Вместе мы противодействуем враждебной пропаганде и доносим правду", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как сообщалось, премьера фильма "20 дней в Мариуполе" прошла в январе 2023 года на кинофестивале независимого кино Sundance Film Festival.

Лента "20 дней в Мариуполе" номинирована на Оскар в номинации "Лучший документальный фильм".