У них радость, у нас горе. Сеть поразили фото Навальных и команды '20 дней в Мариуполе' на вручении 'Оскара' в 2023 и 2024 годах

Ночью 11 марта Украина завоевала "Оскар" за документальный фильм, который вышла получить команда невероятно талантливых кинематографистов "20 дней в Мариуполе" в total-black образах. Они почтили память погибших и напомнили, что украинцы переживают темные времена, однако остаются преданы своему делу и стремлению освещать преступления России.

На этом фоне особенно комично смотрится эпатаж прошлогодних дебютантов – семьи т.н. российского оппозиционера Алексея Навального – получивших аналогичный "Оскар". Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева поразила сеть фотосравнением.

"Ну и давайте немного прибавим лукизма. Настолько аляповато выглядели прошлогодние Навальные. И какая изысканная команда "20 дней в Мариуполе". От женщин-документалисток глаз не оторвать", – написала автор.

Напомним, что в прошлом году семья Навального, которого якобы пытали в российской тюрьме, пришла красоваться на красную дорожку в жизнерадостных цветах: дочь оделась в кислотно-желтое платье, а ее мать – в красное. Только сын придерживался сколько-нибудь сдержанного стиля.

Команда же, которая своими глазами видела российские военные преступления, проведя почти три недели в многострадальном Мариуполе, вышла на сцену в черных костюмах и платьях.

"Я в восторге от Чернова и его команды. Они своим видом, сдержанностью, прекрасным английским представляют Украину, как страну европейской цивилизации", "Наши в трауре, по-другому не могло быть, а у Навальных траура нет", "Какое точное сравнение. Разные смыслы, разные люди", "У них радость, у нас горе", – написали украинцы в комментариях.

Примечательно, что сравнивать две команды начали еще задолго до "Оскара". Документалисты "20 дней в Мариуполе" до этого получили престижную британскую награду BAFTA, куда кинотворцы также пришли в черных образах.

Уже тогда ценители кино замечали, как по-разному представляют себя страны на мировой сцене. "Убитые горем" Навальные рассказывали о своем муже и отце, не забывая развернуться к камере лучшей стороной, в то время как украинцы демонстрировали траур.

В речи видеограф и военный журналист Мстислав Чернов признался, что хотел бы никогда не снимать этот фильм, а золотую статуэтку без раздумий променял бы на мир в родной стране.

Ранее OBOZ.UA писал обо всех победителях премии. Посмотреть полный список можно по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!