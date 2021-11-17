Зеленский заявил, что Украина готова снизить стоимость транзита газа для Европы

Украина готова снизить стоимость транзита газа для Европы по своей территории. Для хранения стратегического резерва топлива также могут быть использованы украинские подземные хранилища.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в разговоре с Урсулой фон дер Ляен, президентом Европейской комиссии. Беседа состоялась по телефону в среду, 17 ноября, передает пресс-служба главы государства.

Такие предложения, по словам Зеленского, Украина может предложить в связи с энергетическим кризисом в Европе. Кроме того, политики обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.

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Глава украинского государства также подчеркнул: "Северный поток -2" является, прежде всего, угрозой безопасности для всей европейских стран.

Напомним: российский "Газпром" вновь отказался заказывать мощности для транзита газа в Европу через Украину и Беларусь. И без того высокие цены на голубое топливо в ЕС сразу после этого выросли еще на 2,1%, вновь приблизившись к $1000 за тысячу кубометров.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова предоставить России скидку на поставку природного газа в Европу. Таким образом Киев предлагает увеличить поставки и облегчить сложившейся в регионе энергетический кризис.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседание СНБО 22 октября под председательством президента обсуждалась готовность Украины поставлять дополнительные объемы природного газа в Европу на спецусловиях. Речь идет не менее чем о 55 миллиардах кубов в год. Также было решено бесплатно поставлять газ Молдове, которая страдает от его нехватки.