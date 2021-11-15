Российский "Газпром" снова взвинтил цены на газ в Европе

Российский "Газпром" вновь отказался заказывать мощности для транзита газа в Европу через Украину и Беларусь. И без того высокие цены на голубое топливо в ЕС сразу после этого выросли еще на 2,1%, вновь приблизившись к $1000 за тысячу кубометров.

Как свидетельствует индекс TTF на бирже ICE Futures, стоимость природного газа с поставкой в декабре к 13:30 по киевскому времени выросла до $966 за тыс. куб. м (80,25 евро/МВт*ч). При этом на пике 15 ноября цена на газ достигала $978 за тыс. кубов (81,27 евро/МВт*ч).

Видео дня

"Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на декабрь, а также совсем не бронировал транзитной мощности газопровода "Ямал – Европа", который проходит через Беларусь. Об этом свидетельствуют итоги аукционов, пишет "Интерфакс".

Более такого, аналогичным образом завершились и прошлые аукционы - на октябрь и ноябрь. Как отмечал глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, в начале ноября "Газпром" также уменьшал транзит газа через Украину до 57 млн кубометров в сутки, хотя продолжал платить за 109 млн куб. м в сутки.

По словам Макогона, если "Газпром" продолжит вести такую политику, объем недопоставленного газа в ЕС составит более 5 млрд куб. м. Нехватка "свободного" газа заметно усугубляет энергетический кризис в Европе, страны которой в этом году столкнулись с рекордными ценами на топливо.

При этом запуск "Северного потока-2" приведет к еще большему снижению транзита газа через Украину. Это уже ставит под угрозу стабильное функционирование украинской газотранспортной системы.

Кроме того, на Украину влияют и небывало высокие цены на газ. Тарифы для населения зафиксированы на зиму, но бизнесу приходится платить за топливо по рыночным ценам. Соответственно, растут расходы на производство, что приводит к подорожанию продуктов питания и других товаров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в России заявили, что в Европе якобы нет дефицита газа. В Москве уверяют, что "Газпром" не наращивает поставки в европейские страны из-за отсутствия заказов.

Проблему дефицита газа обсудили в Еврокомиссии (ЕК). Там пришли к выводу, что нужно принимать меры по защите бизнеса и населения от высоких цен на газ.

ЕК представила план, которые предусматривает экстренную поддержку семей, государственную помощь компаниям и снижение некоторых налогов. Также в части европейских стран могут отсрочивать оплату счетов за электроэнергию, которая тоже дорожает на фоне роста цен на газ.