Зеленский предложил России скидку в 50% на транзит газа в Европу – Bloomberg

Украина готова предоставить России скидку на поставку природного газа в Европу. Таким образом Киев предлагает увеличить поставки и облегчить сложившейся в регионе энергетический кризис.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии Bloomberg по электронной почте. А в общении с журналистами другого иноСМИ заявил о "газовой агрессии" РФ и попросил Евросоюз действовать вместе с Украиной.

Он пояснил, что скидка может распространятся на объемы природного газа, которые превышают договорные 40 миллиардов кубов в год, которые страна уже транспортирует в Европу из РФ.

По его президента, свободная мощность доступна и ПАО "Газпром". Но в последнем от комментариев отказались.

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"Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у "Газпрома" есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что она составит 50%", – сказал Зеленский.

Издание отмечает, что ограниченные поставки из России и низкие уровни запасов привели к нехватке газа в Европе в преддверии зимы, когда цены на рынке достигли рекордных высот.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что его страна готова увеличить поставки в Европейский Союз через спорную ветку газопровода "Северный поток-2". Но только сразу после получения разрешения регулирующих органов, а это многие называют открытым шантажом.

В то же время президент Владимир Зеленский обвинил Российскую Федерацию в организации газового кризиса в Европе. Поэтому призвал Европейский Союз скоординировать свой ответ с Украиной. Об этом говорилось в его письменном комментарии агентству AFP, слова украинского лидера процитировали европейские СМИ.

"Это настоящая газовая агрессия против Евросоюза. Существует беспрецедентная необходимость в совместных усилиях", – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что страны ЕС осознают это, и уважение европейских ценностей и правил является единственным способом сохранить европейскую энергетическую независимость.

"И здесь Украине есть что предложить", – подчеркнул президент.

По его словам, Россия, отказываясь увеличивать свои поставки, поддерживает дефицит и рост цен на газ, чтобы добиться введения в эксплуатацию нового газопровода "Северный поток-2", соединяющий Германию с РФ.

"Россия хочет заставить Европу запустить "Северный поток-2" без соблюдения европейских правил", – заявил украинский лидер, предлагая немедленно увеличить поставки газа через украинскую ГТС.

Он заверил, что мощностей по прокачке газа через Украину достаточно не только для нормализации ситуации, но и для "защиты Европы от тарифного шока" в ближайшие годы. В этом контексте президент и предложил "очень выгодные условия хранения в украинской подземной инфраструктуре", а также скидку на транзит.

В целом, отметил президент, до конца года Украина может гарантировать транзит 19 миллиардов кубометров.

"Газпром" в настоящее время поставляет по украинской сети 85 млн кубометров газа в сутки, тогда как два года назад – 300 млн кубометров. Предложение Украины абсолютно прозрачное и очень эффективное... Если Россия будет поставлять больше газа, Украина гарантирует его транзит в Европу", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседание СНБО 22 октября под председательством президента обсуждалась готовность Украины поставлять дополнительные объемы природного газа в Европу на спецусловиях. Речь идет не менее чем о 55 миллиардах кубов в год. Также было решено бесплатно поставлять газ Молдове, которая страдает от его нехватки.