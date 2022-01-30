Запуск 'Северного потока-2' перенесли: в Германии сообщили, когда смогут принять решение о сертификации

Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн сказал, что решение о сертификации оператора российского газопровода "Северный поток-2", скорее всего, не будет принято в первой половине 2022 года. Компания не подала для этого все необходимые документы.

Об этом сообщило издание rnd.de в воскресенье, 30 января. Хоманн отметил, что рассмотреть заявку на сертификацию Nord Stream 2 AG в первом полугодии "вряд ли удастся".

Он добавил, что в торговый реестр Германии данные о компании уже внесли, однако "дальнейших шагов не было предпринято".

Отметим, что создав дочернюю компанию в Германии, Nord Stream 2 AG, принадлежащая российскому концерну-монополисту "Газпром", выполнила требования Федерального сетевого агентства в процессе сертификации. Новая газотранспортная компания Gas for Europe GmbH, базирующаяся в Шверине (земля Мекленбург-Передняя Померания), должна предоставить необходимые документы для продолжения процесса сертификации.

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Речь идет о том, что согласно европейскому законодательству, одна и та же компания не может одновременно и добывать газ, и транспортировать его, и продавать. Это создает природные монополии, которые угрожают конкурентному рынку. По этой причине процесс сертификации Nord Stream 2 AG, который должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, был приостановлен в ноябре 2021-го.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это манипуляцией и желанием российского монополиста продолжать шантажировать Европу газом еще не один год, обходя законы. По прогнозу специалистов, "трубу" могут запустить не раньше осени 2022-го.

"Северный поток-2" или "Nord Stream 2" – скандальный газопровод из России в Германию. Проходит через Балтийское море. Был достроен в сентябре 2021 года.

Длина "Путинской трубы" (так часто называют этот газопровод в СМИ) по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представляет собой расширение "Северного потока". Он проходит через Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.

Стоимость проекта составляет примерно 9,5 млрд евро. Половину из этой суммы финансируют компании из Европы – Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea, еще половину – "Газпром".

После запуска газопровода "Газпром" может полностью отказаться от транзита газа через украинскую ГТС. Нынешний контракт между Украиной и российской компанией истекает в 2024-м, но будет ли РФ продлевать контракт, все еще неизвестно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в случае полномасштабного вторжения России в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен. Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, проект сейчас является рычагом давления на РФ.