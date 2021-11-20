В Германии решили остановить сертификацию "Северного потока-2": в чем причина и чего ждать Украине

Немецкое Федеральное сетевое агентство BNetzA заявило о приостановлении процесса сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора транспортной сети. Официальная причина – организация работы оператора "Северного потока-2" не соответствует по юридической форме немецкому законодательству.

Что это значит и что теперь дальше будет с газопроводом, читайте в материале OBOZREVATEL.

Согласно европейскому законодательству, одна и та же компания не может одновременно и добывать газ, и транспортировать его, и продавать. Это создает природные монополии, которые угрожают конкурентному рынку. В то же время компания-оператор Nord Stream 2 AG – это полностью "дочка" "Газпрома". А чтобы привести форму собственности в соответствие закону, "Газпром" должен был фактически продать кому-то оператора "Северного потока-2". И не подставной компании, где бенефициаром будет та же российская ТНК, а действительно независимому лицу. Но в РФ решили по-другому.

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Nord Stream 2 AG, которая базируется в Швейцарии, создала еще одну дочернюю компанию согласно немецкому законодательству. Но она должна была стать владельцем только того участка газопровода, который проходит по территории Германии, а это примерно 12 км трубы, из около 1 000 км всего "Северного потока-2".

Но оказалось, что дочерняя компания окончательно не отделилась, потому регулятор приостановил сертификацию до тех пор, "пока не будет завершено передачу основных активов и человеческих ресурсов дочернему предприятию, а Федеральное сетевое агентство не сможет проверить полноту повторно поданных документов дочерней компании как нового заявителя".

Когда документы будут поданы, регулятор сможет продолжить рассмотрение в течение остатка четырехмесячного срока. То есть, решение должно быть получено также в начале января (если российская сторона не будет слишком долго приводить в порядок документы). После этого рассматривать документ будет Европейская комиссия, у которой будет на это два месяца с возможностью продления еще на два.

Приостановка сертификации еще не значит, что "Северный поток-2" не сможет заработать. Скорее всего, это временная пауза, но она может затянуться, утверждает президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

"Если это не какие-то игры немецкой и российской сторон, это процедурное затягивание, которое играет нам на руку. Решение вопроса займет время. Если за этим стоит определенный сценарий, на это пойдут недели, если принципиальная позиция – даже месяцы", – говорит Гончар.

В целом, уже становится ясно, что газ по "Северному потоку-2" до конца отопительного сезона не пойдет. И это понемногу отражается на ценах на газ на европейских хабах. В частности, фьючерсы на январь уже через день после приостановления сертификации подорожали на 20% – до $1 150 за тысячу кубометров.

"Труба будет стоять дальше, а "Газпром" будет дальше зарабатывать на высоких ценах на газ вместе с другими европейскими компаниями", – подытожил эксперт энергетических рынков Валентин Землянский.

OBOZREVATEL поинтересовался у экспертов, что означают такие действия "Газпрома" относительно сертификации "Северного потока-2".

Советник председателя НАК "Нафтогаз" Светлана Залищук считает, что сам факт отсрочки сертификации тактически выгоден для Украины, но в то же время наше государство выражает несогласие с возможностью "поделить" трубу на части. "Украинская сторона считает, что трубу длиной около 1 000 км нельзя делить. Если трубу будут сертифицировать частями – это опасный прецедент. "Нафтогаз" будет против этого. "Северный поток-2" должен быть сертифицирован только целостно", – заявила она.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко тоже возмутился такими действиями и назвал их насмешкой над европейскими правилами: "Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов". Он также призвал правительство США наложить санкции на новую компанию-оператора "Северного потока-2", о создании которой заявляет "Газпром".

Министр иностранных дел Украины (2014-2019 г.) Павел Климкин уверен, что приостановка сертификации не должна радовать Киев, ведь это больше похоже на часть схемы по "легализации" российского газопровода: "Создается отдельная компания, которая будет отвечать за часть "Северного потока-2" на немецкой территории и в немецких территориальных водах. Там будет в полном объеме действовать законодательство Евросоюза. А вот относительно другой части трубы, похоже, есть договоренность по европейскому законодательству "съехать". На фоне заполнения "Газпромом" хранилищ, в первую очередь в Германии, выглядит так, что Германия с Путиным по основным энергетическим вопросам договорились. Путин не даст "замерзнуть" Европе, что само собой выглядит плохо. Путин игру, конечно, не выиграл, но этот раунд в Германии – да. Похоже, договорились без нас и через нашу голову".

Эксперт энергетических рынков Валентин Землянский в свою очередь считает, что украинской стороне в этом вопросе стоило бы переждать. Особенно в свете того, что "Нафтогаз" и оператора ГТС Украины на днях допустили к процессу сертификации. "Выглядит это странно, мы рвемся принять участие в сертификации и тут же начинаем критиковать решение немецкого регулятора. В данном случае мы сторонние наблюдатели", – отметил он.

Приостановка сертификации "Северного потока-2" самому запуску газопровода в будущем не препятствует. Да и сроки запуска это вряд ли отодвинет, ведь изначально шла речь о том, что вопрос с трубой, скорее всего, будет решаться после отопительного сезона.

Но это дает Украине возможность выиграть время для дальнейшей координации действий и немного приоткрывает "схемы" российской стороны. Можно ли повлиять на процесс – пока сказать сложно. Остается лишь ожидать возобновления рассмотрения сертификации.