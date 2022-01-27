Что такое "Северный поток-2": кто построил, какие страны за и против запуска

"Северный поток-2" или "Nord Stream 2" – скандальный газопровод из России в Германию. Проходит через Балтийское море. Был достроен в сентябре 2021 года. Учредителем компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является концерн "Газпром".

Зачем России нужен "Севпоток-2", кто его построил, и какие страны выступают за и против запуска – читайте в материале OBOZREVATEL.

Длина "Путинской трубы" (так часто называют этот газопровод в СМИ) по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представляет собой расширение "Северного потока". Он проходит через Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.

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Стоимость проекта составляет примерно 9,5 млрд евро. Половину из этой суммы финансируют компании из Европы – Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea, еще половину – "Газпром".

По "Северному потоку-2" РФ хочет поставлять до 55 млрд куб. м газа в год (мощность двух ниток). Точка входа "трубы" в Балтийское море – поселок Усть-Луга (Ленинградская область), а далее идет по дну моря и выходит в Германии, в районе Грайфсвальда.

Противники и сторонники проекта

Главными противниками "Северного потока-2" являются:

Украина;

США;

Польша;

Литва;

Латвия;

Эстония.

После запуска "Путинской трубы" концерн "Газпром" может полностью отказаться от транзита газа через украинскую ГТС. Нынешний контракт между Украиной и российской компанией истекает в 2024-м, но будет ли РФ продлевать контракт, все еще неизвестно.

С запуском "Северного потока-2" Россия получает еще больший рычаг давления на Европу. Украина потерпит экономические убытки. Именно благодаря отечественной трубе Россия поставляет газ в ЕС. Если будет построен "Северный поток-2", зависимость от украинской ГТС будет минимальной.

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" может лишить Украину $1,2 млрд доходов в год. Это – практически половина дохода от транспортировки газа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия все же добьется запуска газопровода "Северный поток-2", то безопасность Восточной и Центральной Европы мгновенно рухнет. Кроме того, по словам гаранта, это будет означать конец транспортировки газа через наше государство.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявлял, что Россия не намерена продлевать контракт о транзите газа через Украину после 2024 года. Москва не хочет вести соответствующие переговоры.

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных обсуждений. Россияне не хотят даже начинать разговор", – сказал Витренко.

Главными сторонниками "Северного потока-2" являются:

РФ;

Германия;

Австрия;

Швейцария.

При этом в ФРГ все не так однозначно. Старая немецкая коалиция во главе с экс-канцлером Ангелой Меркель почти единогласно поддерживала запуск газопровода. Но против введения в эксплуатацию всегда выступала партия "Зеленые". В новом правительстве оппозиция более сильная – глава партии Анналена Бербок стала министром иностранных дел Германии.

По словам главы МИД, трубопровод "Северный поток-2" играет большую геостратегическую роль. Поэтому он не может быть частным коммерческим проектом. "Последние несколько лет с учетом различных представлений в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2", – сказала Бербок.

В то же время новый канцлер Олаф Шольц охарактеризовал процедуру сертификации как "полностью аполитичную", а "Северный поток-2", по его словам, является коммерческим проектом.

Сертификация "Северного потока-2"

Процесс сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG, который должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, был приостановлена в ноябре 2021-го.

Согласно европейскому законодательству, одна и та же компания не может одновременно и добывать газ, и транспортировать его, и продавать. Это создает природные монополии, которые угрожают конкурентному рынку.

В то же время Nord Stream 2 AG – это полностью "дочка" "Газпрома". А чтобы привести форму собственности в соответствие закону, концерн должен был фактически продать кому-то оператора "Северного потока-2". И не подставной компании, где бенефициаром будет та же российская ТНК, а действительно независимому лицу.

Но в РФ решили по-другому. Они захотели сертифицировать отдельно немецкий участок "трубы". Однако, если соблюдать европравила, то это должно касаться всего газопровода.

Газовый шантаж в Европе

Газокризис в ЕС происходит по большей мере из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" запуску "Северного потока-2", то цены изменятся. Он заявил, что все теперь зависит именно от решения ЕС.

При этом сертификация спорного российского трубопровода может затянуться до лета. Как заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, не исключается введение новых мер со стороны Штатов. Однако есть вариант, при котором газопровод вообще могут не сертифицировать.