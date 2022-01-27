Оператор "Северного потока-2" учредил "дочку" в Германии: озвучено условие для сертификации

Компания Nord Stream 2 AG, принадлежащая российскому концерну-монополисту "Газпром", учредила немецкую "дочку" – Gas for Europe GmbH. Компания станет оператором 54-километрового участка "Северного потока-2". Энергорегулятор ФРГ уже озвучил условие для возобновления сертификации проекта.

Головной офис компании Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин (земля Мекленбург-Передняя Померания). Об этом сообщает пресс-служба оператора газопровода.

Сертификация "Северного потока-2"

Процесс сертификации Nord Stream 2 AG, который должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, был приостановлен в ноябре 2021-го. Согласно европейскому законодательству, одна и та же компания не может одновременно и добывать газ, и транспортировать его, и продавать. Это создает природные монополии, которые угрожают конкурентному рынку.

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В то же время Nord Stream 2 AG – это полностью "дочка" "Газпрома". А чтобы привести форму собственности в соответствие закону, концерн обязали фактически продать кому-то оператора "Северного потока-2". И не подставной компании, где бенефициаром будет та же российская ТНК, а действительно независимому лицу.

Но в РФ решили по-другому. Они захотели сертифицировать отдельно немецкий участок "трубы". Однако, если соблюдать европравила, то это должно касаться всего газопровода.

Условие регулятора

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ (Bundesnetzagentur) заявили, что сертификация оператора участка "Северного потока-2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации. Об этом рассказали для "РИА Новости".

"Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов и персональных средств в дочернюю компанию, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить полноту документов дочерней компании", – говорится в сообщении немецкого регулятора. Однако в Bundesnetzagentur не смогли назвать сроки возобновления сертификации.

"Северный поток-2" или "Nord Stream 2" – скандальный газопровод из России в Германию. Проходит через Балтийское море. Был достроен в сентябре 2021 года.

Длина "Путинской трубы" (так часто называют этот газопровод в СМИ) по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представляет собой расширение "Северного потока". Он проходит через Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.

Стоимость проекта составляет примерно 9,5 млрд евро. Половину из этой суммы финансируют компании из Европы – Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea, еще половину – "Газпром".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в случае полномасштабного вторжения России в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен. Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, проект сейчас является рычагом давления на РФ.