Взяли пример с нацистов: украинцев насильно увозят в Россию и зовут "поднимать целину" на Дальнем Востоке

Россия агитирует депортированных украинцев переезжать на Дальний Восток и поднимать там экономику. Насильно вывезенным в РФ под видом "эвакуации" гражданам Украины обещают российское гражданство, денежное пособие и земельный участок. За это они должны работать в депрессивных российских регионах.

Фотографии агитационных листовок показали сами депортированные мариупольцы. Информацию подтвердили в Мариупольском городском совете.

Российскую агитку сравнили с аналогичными листовками немецких нацистов. Их расклеивали в оккупированных населенных пунктах, звали работать в Германию. Однако людей, которые соглашались на "хорошие условия", ждала совсем иная судьба.

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"Нацисты в 1940-х тоже обещали хорошую жизнь, когда угоняли людей на работу в Германию. Но сотни тысяч нашли там не золотые горы, а унижения, бесчеловечные издевательства или смерть. История снова повторяется", – подчеркнули в Мариупольском горсовете.

Что это за "программа"?

Среди "бонусов", которые РФ обещает депортированным, – выплата 170 тыс. рублей (около 61 тыс. грн "подъемных"). В случае, если на Дальнем Востоке не найдется работы, обещают платить 8,5 тыс. руб. (около 3 тыс. грн) соцпомощи в месяц.

Выдавать российские паспорта депортированным украинцам собираются по очень сокращенной процедуре – за 3 месяца. Кроме того, разрешат взять жилье в ипотеку под льготные 2% (только на Дальнем Востоке) и получить 1 га земли. Будет ли этот участок пригодным для возделывания, не уточняют.

Все это называется "особыми условиями для участников Госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа, выбравших для жизни дальневосточные регионы РФ". Это программа не новая – ее ввели в России еще в 2006 году.

Цель – переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ в Россию. Селят, разумеется, в самые неразвитые регионы. Участники программы обязаны оставаться в них не менее трех лет после переезда.

При этом в России уже после нападения на Украину заявили о желании изменить трактовку термина "соотечественники". В действующей редакции закона под "соотечественниками" понимаются люди, которые родились или жили в России, СССР или в Российской империи, а также их потомки. Теперь в это понятие хотят включить знание русского языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированных районах Мариуполя проводится насильственная "эвакуация", а, по сути, депортация. Россияне не дают местным жителям не дают выбора, то есть выбор один ­– "ехать в сторону России или смерть".

При этом фильтрационные лагеря, в которые насильно свозят украинцев с временно оккупированных территорий, были созданы в России еще до ее февральского вторжения в Украину. Они существуют как минимум в 35 регионах страны-агрессора.

Украина постоянно пытается договорится с Россией об организации нормальных гуманитарных коридоров из Мариуполя. Но оккупанты срывают договоренности или обстреливают колонны, которые пытаются выбраться из города.