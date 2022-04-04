Россия снова блокирует эвакуацию из Мариуполя и Луганщины: итоги работы гумкоридоров 4 апреля

В Украине в течение 4 апреля гуманитарными коридорами было эвакуировано 3376 человек. Однако Россия опять нарушала договоренности.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram. Она отметила, что колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, все еще заблокирована в городе Мангуш.

В то же время на собственном транспорте по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска в Запорожье доехали 2 405 человек. "Из них 1553 человека – из Мариуполя и 805 человек доехали из городов Запорожской области: Роды, Васильевка, Бердянск, Мелитополь", – пишет Верещук.

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В Луганской области удалось эвакуировать 971 человека. Речь идет о городах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Горное. "Несмотря на договоренности, российские оккупационные войска систематически нарушали режим тишины во время эвакуации в Луганской области", – отметила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции заявили о желании поспособствовать эвакуации мирных жителей из Мариуполя. В частности, Анкара готова выделить для этих целей морские суда. Сейчас этот вопрос обсуждается с Москвой.

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