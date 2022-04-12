В России еще до начала войны создали фильтрационные лагеря для украинцев, – Денисова

Фильтрационные лагеря, в которые насильно свозят украинцев из временно оккупированных территорий, были созданы в России еще до ее вторжения в Украину. Они существуют как минимум в 35 регионах страны-агрессора.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью The Insider. По ее словам, в РФ принудительно вывезли уже около 700 тысяч украинцев.

Первая депортация из оккупированных территорий в Ростовскую область, а дальше в Таганрог и Саранск, произошла еще 18 февраля, однако, как отметила Денисова, тогда "никто не обратил на это внимания".

"Наши граждане находятся в 35 регионах РФ, вплоть до Хабаровского края. Три таких лагеря есть в Пензенской области", – сказала Денисова.

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По ее словам, украинцы, которые попали в лагеря находятся неведении, что будет дальше им не говорят. Люди ограничены в передвижении, у них нет документов. Это около 700 тысяч граждан Украины.

"Просим, чтобы Международный Красный Крест оказал содействие, чтобы вывезти этих людей из России. Мы будем предлагать разные варианты. Мы, конечно, хотим, чтобы они вернулись домой как можно скорее, но это пока невозможно. Конечно, мы хотим, чтобы война эта быстрее закончилась, наступил мир на условиях Украины и чтобы мы вернули всех граждан домой", – сказала Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия заявила, что на ее территорию по состоянию на 30 марта "прибыло" 500 тыс. граждан Украины, в частности из Донецкой и Луганской областей, из них 12 тыс. уже были выданы российские паспорта. Официальный Кремль утверждает, что принудительно депортированные украинцы якобы добровольно приехали в РФ.