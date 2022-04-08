В Мариуполе продолжается отчаянная оборона города украинскими войсками. В районах, куда зашли оккупанты, проводится насильственная "эвакуация", но, по сути, депортация, поскольку местным жителям не дают выбора, то есть выбор один ­– "ехать в сторону России или смерть".

Более ста тысяч человек все еще остаются в осажденном Мариуполе, они выживают в страшных условиях – без воды, еды, тепла и понимания того, что происходит, поскольку отрезаны от коммуникаций. Этим пользуются войска РФ, говоря мирным жителям, что Украина о них забыла, а выехать можно только в "ДНР" или Россию, сообщает CNN.

Изданию удалось пообщаться с несколькими людьми, которые сумели пережить ад и оказаться в условной безопасности – с теми, кто был вынужден бежать из практически уничтоженного Мариуполя в страну-оккупанта. Эти люди утверждают, что далеко не все принимают осознанное решение "эвакуироваться". Они хотели бы выехать на подконтрольную Украине территорию. Однако российские солдаты не дают выбора, а людьми движет страх, который заставляет выбирать хоть какой вариант.

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Украина пыталась создать гуманитарные коридоры для выезда граждан, но попытки неоднократно срывались российской стороной, а индивидуальный выезд граждан был крайне опасен из-за обстрелов армией РФ автомобилей с мирными жителями.

Россияне и сепаратисты отправляют жителей Мариуполя в "фильтрационные центры" в "ДНР", там у людей проверяют документы, записывают адрес прописки и спрашивают о родственниках и знакомых в России, мужчин отдельно раздевают до пояса, изучая, нет ли татуировок на теле.

На Западе обеспокоены работой таких "лагерей", поскольку в таких местах у людей отбирают документы, телефоны, личные вещи, разлучают семьи. А главное, им оставляют только один выбор – депортация в Россию или смерть.

Некоторые из тех, кому удалось спастись из Мариуполя, рассказали CNN, свои истории, но просили не указывать полных имен в целях безопасности.

Андрей, 45 лет

Андрей несколько недель просидел в подвале под постоянными обстрелами. Однако он начал разрушаться, люди были вынуждены покинуть убежище.

Сам Андрей неоднократно за это время пытался бежать из Мариуполя, но не смог это сделать ни на автомобиле, ни пешком. Жена Ирина, проживающая в пригороде Киева, пыталась помочь мужу эвакуироваться, но это оказалось невозможным. Тогда она позвонила своей матери в Россию. Та согласилась принять у себя Андрея.

Его отвезли в Докучаевск, где располагается "фильтрационный центр". А после снова вернули на юг в оккупированный Новоазовск, а затем через границу в Россию, где ему поставили штамп в миграционной карте. Его автобусом доставили в Таганрог, где он сел на поезд в Воронеж. Сейчас он находится у тещи, но думает о вариантах, как вернуться в Украину.

"Кто-то в Украине может подумать, что те, кто уехал в Россию, предатели, но это исключение из правил. Большинство людей понимают, что шли туда, откуда могут выбраться. Но некоторые не понимают, что у нас не было выбора – у нас была только одна дорога в Новоазовск", – сказал он.

Анна, 24 года

Анна две недели жила в убежище в Мариуполе. В один момент в подвал зашли солдаты, или россияне или сепаратисты, и приказали всем выйти. Они выгнали всех женщин и детей, отвезли на автобусе в другой город, где допрашивали сотрудники "милиции "ДНР". Позднее направили на восток в село Безыменное, откуда отправили в "фильтрационный лагерь". Там у них проверяли все документы и допрашивали – например, о том, есть ли родственники, которые служат в полку "Азов".

Анну отвезли на границу с Россией. Там выдали миграционную карту и ваучер на 10000 рублей (100 долларов США). Ей поставили штамп в паспорт о пересечении границы, а потом ее выбрал сотрудник ФСБ, как она предполагала, для допроса.

"С нами обращались как с преступниками, как с собственностью России. Я не чувствовала, что мы могли свободно перемещаться", – сказала она.

Девушка отметила, что после приезда в Таганрог их семья разделилась – тетя с детьми уехали во Владимир за 965 километров к северо-востоку. Сама Анна, ее мать, бабушка и младший брат уехали в Ростов-на-Дону, поскольку у них там были друзья. Оттуда Анна поехала поездом в Москву, потом в Санкт-Петербург и через границу в Эстонию.

Находясь в осажденном Мариуполе Анна сильно переживала, что "эвакуация" в Россию – это ловушка. Она боялась ехать в Россию, но страх жить под обстрелами в неизвестности оказался сильнее.

Дмитрий, 21 год

Дмитрий перебрался в Мариуполь в феврале, незадолго до начала вторжения России в Украину. Он хотел поступить в университет. Но оказался в убежище спортивного комплекса. По его словам, в один из дней появились военные "ДНР".

"Они говорили: "Занимаем здание. Уезжаем на эвакуацию", – но не сказали, куда идти. Они улыбались, и нам приходилось улыбаться в ответ, чтобы оставаться в безопасности, никто не хотел проблем", – отметил Дмитрий.

Парень утверждает, что сначала им предложили вариант выезда на подконтрольную Украине территорию или в сторону ОРДЛО и России. Однако потом стали заверять, что Украина забыла о своих гражданах.

Его и других украинцев вывезли в Таганрог, где поселили в центр для беженцев в спортивном зале школы. Там, отмечает парень, ему выдали SIM-карту, еду и туалетные принадлежности.

После украинец отправился в Ярославль. По его словам, там было все хорошо организовано – людям оформляли статус беженца, регистрировали на выдачу документов, давали российские банковские карты, предлагали работу, но и проводили допросы. По мнению Дмитрия, приехавших украинцев пытались ассимилировать.

Украинец выбрал вариант – возвращаться в Украину через Эстонию. Он зарегистрировал карту, чтобы российские родственники смогли отправить ему рубли. И также, как и Анна, отправился по маршруту через Москву, Санкт-Петербург и Ивангород на Нарву. С трудностями, но ему удалось выехать в Эстонию.

Украина постоянно пытается договорится с Россией об организации гуманитарных коридоров из Мариуполя. Но оккупанты срывают договоренности или обстреливают колонны, которые пытаются выбраться из города. К примеру, 4 апреля колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, была заблокирована в городе Мангуш, отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции заявили о желании поспособствовать эвакуации мирных жителей из Мариуполя. В частности, Анкара готова выделить для этих целей морские суда. Сейчас этот вопрос обсуждается с Москвой.

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