В Украине цены на фрукты бьют рекорды: озвучен прогноз, что будет дальше
В этом году украинцев неприятно удивили цены на фрукты, к примеру, за килограмм абрикосов и персиков придется заплатить как минимум 50 грн. При этом, по словам производителей, в августе цены значительно снижаться не будут.
Дороговизна фруктов в этом сезоне обоснована плохими погодными условиями, пишет "Сегодня". Сильные морозы в ряде регионов плохо отразились на урожае – приблизительно треть его была уничтожена, выстояли только устойчивые к холоду сорта деревьев.
Так, на Херсонщине холода уничтожили половину абрикосов (стоимость на рынках и в магазинах – от 50 до 100 грн/кг), намного меньше, чем в прошлых годах, уродило слив (от 40 грн/кг) и яблок. Аграрии жалуются, что впервые видят такие убытки на косточковых плодах.
Частично потери компенсирует урожай ягод, в частности тепличный виноград – цены на него ниже, чем в 2020-м. Грунтовой же пострадал от морозов, как и фрукты.
Вскоре сезон ягод продолжат арбузы, фермеры прогнозируют, что цены на них в августе будут на уровне прошлого года.
Напомним, сравнение показало, что дешевле всего овощи и фрукты можно купить на рынках Украины. Дальше в рейтинге расположились Беларусь и Польша. Подробное сопоставление цен – по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
В июле в Украине начали продавать персики и нектарины. Импортные фрукты местами стоят вдвое дороже украинских.
В этом сезоне цены на черешню достигли в Украине 100 грн и больше. При этом продавцы зарабатывали на плодах намного больше, чем производители, а сами фермеры были вынуждены уничтожать урожай.
В середине июля цена на голубику за неделю снизилась на целых 40%. Массовые поставки ягоды вызвали коллапс и их стоимость уменьшилась почти вдвое.