В Украине цены на фрукты бьют рекорды: озвучен прогноз, что будет дальше

В этом году украинцев неприятно удивили цены на фрукты, к примеру, за килограмм абрикосов и персиков придется заплатить как минимум 50 грн. При этом, по словам производителей, в августе цены значительно снижаться не будут.

Дороговизна фруктов в этом сезоне обоснована плохими погодными условиями, пишет "Сегодня". Сильные морозы в ряде регионов плохо отразились на урожае – приблизительно треть его была уничтожена, выстояли только устойчивые к холоду сорта деревьев.

Так, на Херсонщине холода уничтожили половину абрикосов (стоимость на рынках и в магазинах – от 50 до 100 грн/кг), намного меньше, чем в прошлых годах, уродило слив (от 40 грн/кг) и яблок. Аграрии жалуются, что впервые видят такие убытки на косточковых плодах.

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Частично потери компенсирует урожай ягод, в частности тепличный виноград – цены на него ниже, чем в 2020-м. Грунтовой же пострадал от морозов, как и фрукты.

Вскоре сезон ягод продолжат арбузы, фермеры прогнозируют, что цены на них в августе будут на уровне прошлого года.

Напомним, сравнение показало, что дешевле всего овощи и фрукты можно купить на рынках Украины. Дальше в рейтинге расположились Беларусь и Польша. Подробное сопоставление цен – по ссылке.

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