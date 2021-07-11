Украина, Беларусь или Польша: где дешевле всего можно купить овощи и фрукты

Покупатели провели эксперимент и выяснили, что овощи и фрукты дешевле всего купить на рынках в Украине. Дальше расположились Беларусь и Польша, однако некоторые украинские продукты, к примеру, оказались дороже польских и белорусских.

Так, в среднем за килограмм различных овощей и фруктов в Украине нужно отдать 43,69 грн, сообщает издание Onliner. В Беларуси же надо выложить 56,34 грн, в Польше – 73,14 грн.

В Польше, где продукты оказались по итогу самыми дорогими, в этому году дешевле всего можно купить молодой картофель. Украина в свою очередь радует потребителей ценами на капусту, морковь, клубнику, лук, томаты и нектарины. В Беларуси же по самым выгодны ценам можно приобрести груши, лисички в сезон, абрикосы и черешни.

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Самыми дорогими продуктами в Украине оказались черешня, перец и картошка. В Польше же дороже всего обойдутся нектарины, абрикосы и капуста, а в Беларуси – морковь, малина и редис.

Например, в Украине сейчас килограмм черешни стоит в среднем 75,48 грн, в Беларуси – 58,47 грн, а в Польше – 63,78 грн. Цены на абрикосы соответственно такие: Украина – 70,16 грн, Беларусь – 47,84 грн, Польша – 116,94 грн за килограмм. За томаты в Украине нужно выложить 44,65 грн, а в Беларуси и Польше – по 53,15 грн. За килограмм капусты украинцы должны заплатить около 10 грн, белорусы – 21,26 грн, а поляки – 28,70 грн.

Отметим, что цены на разных рынках каждой страны могут отличаться. Для сравнения были взяты несколько точек в Киеве, рынок Комаровка в Минске и павильоны с овощами и фруктами в польских Варшаве и Гданьске.

Как сообщал OBOZREVATEL, ягода жимолость стала относительно новым продуктом на рынке Украины, которая завоевывает популярность среди населения. Однако цена на нее высокая, например, в Киеве на килограмм просят 200 грн, а в Харькове 146 грн за полкило.