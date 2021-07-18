В Украине всего за неделю почти вдвое снизилась стоимость голубики: названа новая цена

В Украине цены на голубику на внутреннем и на внешних рынках лишь за неделю снизились на 40%. Одна из ключевых причин – погодные особенности сезона. Он долго оттягивался из-за холодной весны, начался поздно, однако быстро и очень массово. При этом после холодной весны произошло резкое потепление, и ягода начала быстро созревать.

Об этом рассказал директор компании "Бетек" Андрей Борисенко, пишет AgroPortal. "Начало сезона стало достаточно интенсивным, и из-за того, что большие объемы ягоды начали выходить на рынок, цены начали экстремально снижаться. Такая тенденция наблюдается как в Украине, так и в Европе. Грубо говоря, с прошлой недели на сегодняшний день цены на голубику снизились почти вдвое – минимум на 40%. Это говорит о том, что массовые поставки ягоды вызвали коллапс", – заявил специалист.

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Кроме того, он уверен, что 2021-й для голубики будет несколько лучше, чем минувший. При этом из-за того, что многие сорта повреждены, спрогнозировать урожайность сейчас очень сложно.

Ранее сообщалось, что уже в августе в Украине дешевле станут сезонные фрукты, овощи и бахчевые. Значительно снизятся цены на яблоки, а именно – на 35-40%.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светланы Литвин, в этом году к середине июля на большей части территории Украины были благоприятные погодные условия для формирования хорошего урожая большинства сельскохозяйственных культур. Потому, если никакие природные катаклизмы не внесут коррективы, цены для потребителей будут доступными.

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