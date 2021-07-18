Украинцы в разы переплачивают за черешню, а фермеры массово ее уничтожают: в чем проблема

В Украине цены на черешню достигли более 100 грн за килограмм. При этом фермеры уничтожают урожай, который некуда девать. Система поставок продукции в нашу страну устроена таким образом, что продавцы зарабатывают в разы больше, чем производители.

О том, как и почему аграрии уничтожают урожай, читайте в материале OBOZREVATEL.

Фермеры продают килограмм черешни по цене около 30,2 грн, а конечный потребитель платит за нее от 60 до более 120 грн за килограмм. Арендатор сада в Запорожской области Галина Дрюцкая рассказывает, что вынуждена была уничтожить 50 гектар урожая черешни.

По ее словам, в ее регионе такая же ситуация и с другими фермерами, которые вынуждены уничтожать урожай черешни и выкорчевывать плодовые деревья. Причиной стали тяжелые погодные условия и экономический фактор.

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"Территория моего сада – 112 гектаров, из которых 50 гектаров я просто была вынуждена уничтожить, выкорчевать, перепрофилировать только по той причине, что невозможно было сбыть, реализовать продукцию", – сообщила она.

Кроме того, как говорит Дрюцкая, в Украине выращивается огромное количество черешни, но когда фермеры приезжают в Харьков, то видят черешню из Узбекистана, из Приднестровья, из Казахстана, которая просто заполняет рынки.

"Если в феврале нет черешни, пожалуйста, завозите ее из Испании, из Турции. Но когда начинается наша с 20-х чисел мая – закройте все, дайте нам возможность реализовать. А еще лучше откройте нам границы для реализации сельхозпродукции", – возмущена она.

Пока аграрии продают ягоды по 30,2 грн за килограмм, в супермаркетах черешня продается с наценкой в 100-200%. Собранные деньги оседают в карманах продавцов, говорит президент Ассоциации фермеров Николай Стрыжак. Он считает, что проблем с продажей урожая черешни быть не должно: спрос на нее остается на высоком уровне. А те фермеры, которые не смогли сбыть продукцию, вероятно, не смогли договориться с местными продавцами.

"Молоко покупают по 4 грн с жирностью по 3,5%, а вам в Киеве продают по 25 грн. Основную прибыль имеют те, кто продает. Такой угрозы, что некуда деть черешню, нет. Съедят все. И цена растет. Спрос определяет предложения", – говорит Стрыжак.

В то же время эксперт поясняет, что цена для фермеров и покупателей действительно отличается в разы. По его словам, в лучшем случае фермеры продают за половину от конечной стоимости. Но бывают ситуации, когда украинская продукция пропадает, а украинцы покупают ягоды и фрукты из Польши и Турции.

"У нас страна продавцов. Бывают парадоксы, мы не зависим от рыночных законов. У нас много действует, чего нет в цивилизованном мире. Там рыночные условия. А у нас договорняки", – рассказывает Стрыжак.

Председатель Ассоциации развития интенсивного садоводства Черкасской области Александр Маценко считает, что цена на черешню высокая в первую очередь из-за экономических факторов. Урожай в этом году низкий, поэтому спрос будет высоким. По его словам, например, предложение груш не может удовлетворить спрос не только в Украине, но и во всей Европе.

"В целом по Украине черешни будет мало. В южных регионах ее практически нет. За десять лет такого дефицита не было. Поэтому цена на черешню выше, чем в прошлом году", – говорит эксперт.

Главная проблема – напрямую фермерам договориться с супермаркетами и рынками крайне сложно. В результате на прилавки попадает иностранная продукция, которая может стоить меньше, чем украинская. Сами же фермеры жалуются, что нет справедливого распределения продукции, нет возможности соревноваться на равных или поставлять свою продукцию в супермаркеты.

В результате, пока в крупных городах цены на черешню взлетают, украинские фермеры уничтожают урожай. Единственный способ исправить ситуацию – настроить систему поставок и распространения черешни.