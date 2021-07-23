В Украине начался сезон персиков: цены отличаются в два раза, а вкусные можно узнать по форме

В Украине начали продавать персики. Цены на них могут отличаться в два раза: украинские стоят меньше, чем импортные.

Как говорится в сюжете "Сегодня", спелый фрукт имеет желтый корешок и мягкий плод. А самые вкусные персики – неправильной формы. Цены:

украинские: от 50 до 60 грн

иностранные: 80 грн;

инжирный персик: 120 грн;

нектарин: 110 грн.

"Цена формируется исключительно по рынку, как себя ведет рынок. Рыночная цена отличается от той, которую мы отпускаем – плюс 24-25 гривен", – объясняет директор агрофирмы "Белозерский" Юрий Попутько.

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Но в этом году урожай на Херсонщине из-за холодной весны не слишком удачный, жалуется агроном Владимир Вдовиченко. "Очень положительно влияет на процесс пищеварения. Достаточно высокий уровень фруктозы, поэтому может быть еще и источником энергии. Люди, которые испытывает физические нагрузки, и у кого проблемы с сердцем рекомендуется употреблять", – говорит диетолог Александр Кущ.

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