В Украине хотят ввести растаможку авто в Дії

У украинцев может появиться возможность растаможить автомобиль прямо в смартфоне – в приложении или на портале Дія. Сейчас соответствующий проект находится в разработке и уже получил полную поддержку главы правительства.

Об этом в пятницу, 21 мая, в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. У него состоялось совещание с "Офисом простых решений и результатов", а также с Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов.

"Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции – станет толчком к реформе таможни", – написал Шмыгаль.

Он добавил, что растаможка должна быть справедливой для каждого. Премьер дал поручение профильным министерствам подать окончательные предложения к проекту.

О популярны услугах Дії, которые призваны облегчить жизнь общества, а также о том, оказались ли они удобными на самом деле, читайте в нашем материале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о временном упрощении процедуры таможенного оформления авто и снижении общей суммы платежей для растаможивания "евроблях". На процедуру отводится 180 календарных дней.

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