В Украине хотят ввести растаможку авто в Дії
У украинцев может появиться возможность растаможить автомобиль прямо в смартфоне – в приложении или на портале Дія. Сейчас соответствующий проект находится в разработке и уже получил полную поддержку главы правительства.
Об этом в пятницу, 21 мая, в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. У него состоялось совещание с "Офисом простых решений и результатов", а также с Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов.
"Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции – станет толчком к реформе таможни", – написал Шмыгаль.
Он добавил, что растаможка должна быть справедливой для каждого. Премьер дал поручение профильным министерствам подать окончательные предложения к проекту.
О популярны услугах Дії, которые призваны облегчить жизнь общества, а также о том, оказались ли они удобными на самом деле, читайте в нашем материале.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о временном упрощении процедуры таможенного оформления авто и снижении общей суммы платежей для растаможивания "евроблях". На процедуру отводится 180 календарных дней.
Как сообщал OBOZREVATEL раньше:
В Украине из-за возможности льготного растаможивания "евроблях" участились случаи мошенничества с сертификатами соответствия. Этот документ нужен для того, чтобы оформить автомобиль.
В Украине растаможка авто подешевело, однако воспользоваться льготными условиями могут успеть не все.