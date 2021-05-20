Украина в смартфоне: 5 возможностей, из-за которых стоит скачать Дію

Почти за два года Министерство цифровой трансформации сделало доступными для украинцев ряд онлайн-услуг. Граждане уже привыкли, что паспорт и водительское удостоверение поселились в телефоне и путешествуют с ними в любой уголок Украины, а некоторые справки можно получить не выходя из дома, избежав очередей и волокиты между инстанциями.

О самых популярных услугах Дії, которые призваны облегчить жизнь общества, а также о том, оказались ли они удобными на самом деле, читайте в материале OBOZREVATEL.

Мобильное приложение Дія – первое, чем заявило о себе Минцифры. Сначала украинцы были скептически настроены и переживали за безопасность своих данных. Однако сейчас уже 10 млн граждан пользуются сервисом и используют документы онлайн: водительское удостоверение, ID-карту, загранпаспорт, свидетельство о рождении, карточку налогоплательщика, студенческий билет, свидетельство о регистрации транспортного средства.

"Это очень удобно. Я постоянно езжу поездами из Киева в Николаев да и в целом по Украине. Поэтому, документы в телефоне – это спасение для тех, кто всегда забывает паспорт. Помню, как когда-то перед выходом из дома нужно было по списку пройтись, не забыла ли билеты, деньги, паспорт, права. А теперь главное не забыть телефон. Словом, даже если что-то у кого-то работает плохо или нет интернета, это все равно намного лучше, чем было раньше, без приложения", – рассказала OBOZREVATEL 26-летняя Дарья Нефедова.

Услуга еМалятко позволяет оперативно получить все документы, которые необходимо собрать после рождения ребенка. В частности, можно зарегистрировать рождение и получить свидетельство о рождении. Кроме того, есть возможность заказать другие госуслуги, необходимые при появлении малыша.

Услуги, доступные для заказа:

муниципальная няня;

регистрация места жительства;

помощь при рождении ребенка.

В комментарии OBOZREVATEL начальница Яготинского отдела РАГС Людмила Ткаченко рассказала, что на практике на 80% онлайн-услуги оправдывают себя, а вот 20% портят все впечатление. Она не уверена, что обещание президента Зеленского об отмене бумажных справок в госорганах до конца лета можно будет реализовать на местах. В городе Яготин на Киевщине есть только один считыватель е-документов в паспортном столе, поэтому для реализации прав граждан на электронные отношения с государством сначала нужно закупить всю необходимую технику.

"Услуга еМалятко звучит красиво. Но если все думают, что за полчаса все справки готовы, то нет. Из-за технических трудностей приходится просить родителей, чтобы они ждали по несколько дней", – сказала начальник РАГС.

По ее словам, оформляют все обращения родителей через Дію, которая еженедельно показывает новые технические поломки – то коды не загружаются, то к службам не доходят заявки. Кроме того, в Минцифры очень медленно реагируют на замечания. По стране изменили количество районов, а в сервисе до сих пор старые названия, поэтому вводить информацию работникам приходится вручную.

"Руководство неофициально говорит, чтобы мы скачивали специальную программу для считывания на свой телефон. Но мы и так все приложения для работы и коммуникации на свой собственный мобильный скачали, он уже не тянет", – добавила Людмила.

Несмотря на технические сложности для тех, кто реализует услугу на местах, тысячи родителей ею довольны. Говорят, что удобно получить все документы сразу и после родов не искать, где и когда надо брать справки.

По данным Минцифры, ФЛП в Украине можно открыть за 10 минут. Регистрация на сайте происходит в автоматическом режиме без участия государственного регистратора. Выписку вы получите в электронном кабинете или на электронную почту. Ее можно распечатать, она будет иметь юридическую силу.

Кроме того, в период борьбы с коронавирусом онлайн стала доступна услуга для ФЛП, чтобы получить компенсацию от государства. Заявку на сайте можно было оформить за 5 минут, а помощь приходила в течение семи дней.

"Первый раз оформляла выплату еще в январе, все очень быстро и удобно через Дію. В апреле снова были в красной зоне на карантине, снова оформила, но еще деньги не получила. В общем я довольна, что так легко можно все сделать через приложение, не бегать по инстанциям", – рассказала OBOZREVATEL ФЛП Юлия Куклич из Обухова.

Такая услуга позволяет подписывать документы за три минуты. Не нужно ни регистрироваться, ни платить за это деньги. Электронная подпись имеет юридическую силу, к тому же в Минцифры уверяют, что содержание документа никуда не передается и конфиденциальность не нарушается.

Пользователю нужно:

скачать файл личного ключа (электронная подпись) и документ, который планирует подписать;

после проверки названия файла надо нажать кнопку "Подписать" и файл автоматически сохраняется;

для подтверждения подписи нужно "Скачать квитанцию".

Однако эта услуга доступна только тем, кто имеет свою электронную подпись. Если вы хотите ее получить, то стоит обратиться к квалифицированному поставщику доверительных услуг. Из документов вам понадобится паспорт и номер налогоплательщика.

Для того, чтобы задекларировать свои доходы, получить субсидию или социальную помощь, украинцам нужно иметь справку о доходах. В Дії она оформляется бесплатно за одну минуту. Вы предоставляете запрос на получение справки из Государственного реестра физических лиц о выплаченных доходах и удержанных с них налогов.

Что нужно делать:

зарегистрироваться в кабинете гражданина электронной подписью, или через BankID;

выбрать период, за который требуется информация;

отправить запрос, ответ придет на электронную почту.

В Европейской бизнес ассоциации сообщили OBOZREVATEL, что наиболее популярными для бизнеса потенциально являются следующие услуги:

уплата налогов и декларирование доходов через портал Дія;

простая возможность использовать электронную цифровую подпись;

возможность платить административные сборы онлайн;

автоматическая регистрация ФЛП;

регистрация прав собственности на недвижимое имущество.

"Конечно, у бизнеса пока возникают вопросы о том, как все эти услуги будут предоставляться на практике и удастся ли распространить пилотные проекты на территорию всего государства, к примеру, услуга по регистрации права собственности пока доступна только в Харькове. В то же время, мы надеемся, что любые препятствия, наконец, будут преодолены", – говорится в сообщении.

Всего в стране уже оцифровали десятки услуг в сфере строительства, предпринимательства, транспорта, медицины и фармацевтики, семьи. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 24 августа Украина войдет в режим, когда государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде, и не будут требовать в бумажном.

То, что люди активно пользуются онлайн-услугами – это факт, а вот успеют ли качественно подготовиться все госорганы для удобной коммуникации с украинцами – увидим. Министерство в свою очередь уже начало сбор заявок на получение субвенции, чтобы подключить интернет в отдаленных селах.