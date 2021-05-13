Зеленский подписал законы об упрощении растаможки "евроблях": сколько заплатят

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы относительно временного упрощения процедуры таможенного оформления авто и снижения общей суммы платежей для растаможки "евроблях". На процедуру упрощенного таможенного оформления отводится 180 календарных дней.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы. Упрощение процедуры таможенного оформления будет касаться легковых автомобилей и автомобилей для перевозки грузов общим весом до 3,5 тонн, которые были ввезены в Украину в режиме временного ввоза или транзита и по состоянию на 31 декабря 2020-го находились в стране, а также с года выпуска которых прошло 5 и более лет. Такие транспортные средства временно освобождаются от уплаты ввозной пошлины.

Для таможенного оформления таких авто владельцы должны оплатить:

акцизный налог (сумма коэффициентов по формуле: возраст авто + тип двигателя + объема двигателя);

НДС-20%; от суммы акцизного налога.

Ранее сообщалось, что в Украине активизировались мошенники, которые пытаются продать авто на шведской регистрации с поддельными документами. Так как в стране небольшое количество автомобилей с регистрацией этой страны, люди могут не знать, как выглядят настоящие техпаспорта на машины из Швеции.

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