Мошенники зарабатывают на "евробляхах": юрист рассказал о продаже документов, с которыми невозможно пройти растаможку

В Украине из-за возможности льготной растаможки "евроблях" участились случаи мошенничества с сертификатами соответствия. Этот документ нужен для того, чтобы оформить автомобиль. Злоумышленники без личного присутствия и по почте продают сертификаты, с которыми невозможно пройти растаможку.

Об этом на своей странице в Telegram написал профильный юрист Иван Казачук. "В связи с увеличением спроса вновь появились мошенники, предлагающие поддельные сертификационные документы. Эти мошенники предлагают обеспечить сертификацию без физического присутствия автомобиля, то есть не нужно никуда ехать, сертификат передадут через почту. С документами от таких мошенников невозможно пройти таможенное оформление и более того, у правоохранительных органов могут возникнуть к вам вопросы", – предупредил юрист.

Кроме того, существуют сертификационные центры (лаборатории), которые находятся в процессе ликвидации, но пока выдают сертификаты соответствия, с которыми украинцы в дальнейшем не сможете пройти таможенное оформление.

Порядок сертификации авто при растаможке "евробляхи":

транспортное средство должно быть исправным;

нужно подать заявление с соответствующими оригиналами документов: заявление, паспорт 1,2, прописка, ИНН, договор купли-продажи, регистрационный документ (тех паспорт);

оплатить стоимость сертификации.

Раньше, чтобы растаможить автомобиль, необходимо было получить "сертификационную справку" (которая стоит примерно 600-1000 грн) Перед подачей таможенной декларации. А уже после таможенного оформления перед постановкой на учет в МРЭО (сервисный центр) необходимо было сделать сертификат соответствия, который стоил до 5000 грн, В среднем 3500 грн. Таким образом в общем сертификация могла стоить 4500-6000 грн.

Сейчас есть возможность делать сертификат соответствия перед таможенным оформлением минуя необходимость делать "сертификационную справку" (без справки), и по самым низким ценам за "сертификат", таким образом экономия составляет почти в два раза.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам, которые ездят на автомобилях с европейской регистрацией, для легализации машин придется искать их реальных владельцев за границей. Так, большинство "евроблях" оформлено на европейские компании, а их реальные владельцы – украинцы – ездят с доверенностями.