Шахта 'Южнодонбасская 1' отключена от электроэнергии из-за системных долгов, – Чех

Из-за невыполнения закона об урегулировании долгов на оптовом рынке электроэнергии остановила работу угольная шахта "Южнодонбасская 1". Причина – непогашение задолженности за электроэнергию, которая была сформирована к 2019 году.

Об этом сообщил экс-замминистра энергетики Сергей Чех, добавив, что решить проблему должен Энергетический комитет Верховной рады.

"Проблема длится более 3 лет. Чуть ли не ежемесячно у шахты проблемы с оплатой и она каждый раз находится под угрозой отключения. Отключение шахты – это полная остановка добычи угля. Именно тот уголь, который нужен для отопительного сезона", - подчеркнул энергоэксперт.

Сергей Чех сообщил, что из-за невыполнения закона Украины, регулирующего долги оптового рынка электроэнергии, сложилась критическая ситуация с электроснабжением угольных шахт.

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Он отметил, что отключения шахты можно было бы избежать, если бы действовала программа по погашению задолженности государственных угольных шахт, предусмотренная Законом Украины.

"Для того чтобы он выполнялся и шахты не были под угрозой отключений Энергокомитет Верховной Рады должен направить предложения в госбюджет на выделение средств шахтам и активно защищать такую необходимость. Но этого не было сделано. И судя по высказываниям его председателя – делать такие шаги никто и не будет", - отметил Сергей Чех.

Напомним, что ранее сообщалось, что шахте "Южнодонбасский 1" в Донецкой области ограничили подачу электроэнергии за долги.