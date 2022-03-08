В России пригрозили закрыть 'Северный поток-1' после приостановки 'СП-2'

Из-за вторжения войск России в Украину Германия приостановила сотрудничество со страной-агрессором по газопроводу "Северный поток-2". Теперь в Кремле грозят "зеркальным решением" относительно "Северного потока-1".

Об этом заявил русский вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии пропагандистскому РИА Новости. Его слова процитировало издание "Медуза – LIVE" в Telegram.

Так, российский чиновник подчеркнул, что Москва считает себя в праве "принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток-1".

При этом он отметил, мол, они этого не делают, поскольку "от такого решения никто не выиграет".

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Новак заверил, якобы ведущий из РФ в Германию газопровод "Северный поток-1" сейчас загружен на 100 процентов.

Отметим, что президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против "СП-2" еще до российского вторжения в Украину. В частности, ограничения были введены 23 февраля – против оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG, а также ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Ожидалось, что из-за введенных санкций оператор "Северного потока-2" объявит о банкротстве. А после нападения войск РФ на Украину стало очевидным, что газопровод совсем не будут запускать.

Как сообщал OBOZREVATEL, как государство-агрессор, которое напало на Украину, РФ стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций. Весь масштаб ограничительных мер против Кремля показала инфографика сервиса Castellum.

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