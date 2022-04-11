Жители России стали тратить 40% располагаемого дохода на еду, в два раза больше, чем до вторжения армии РФ в Украину. Эксперты называют это ярким подтверждением того, что западные санкции начали действовать.

Экономические ограничения отрезали экономику России от мировых рынков торговли, из-за чего граждане этой страны, опасаясь, что продукты подорожают, стали в панике покупать товары первой необходимости – сахар, гречку, соль и др. Согласно официальным данным российских властей, по состоянию на 1 апреля годовая инфляция на продукты питания достигла 18,7%, сообщает издание The Daily Mail .

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН Олег Кобяков отметил, что россияне стали откладывать планы по поступлению в университет или покупке дома и начали копить на случай потери работы, смерти.

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Он подчеркнул, что в отличии от жителей РФ, которые тратят 40% доходов на еду, средняя семья в ЕС тратит 12% дохода на продукты питания. Кобяков отмечает, что несмотря на то, что в России не предвидится голод, бедные граждане страны столкнуться с некоторыми продовольственными проблемами.

Эксперты утверждают, что инфляция в России до конца года увеличится до 23,7% – это самый рекордный показатель с 1999 года. А экономика в целом сократится на 7,3% – это самое глубокое падение с 2009 года.

На данный момент зарплаты в России не растут, однако со скачком цен на продукты покупательская способность граждан снизилась. Люди беспокоятся о потере работы ввиду того, что множество западных компаний уходят из страны.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, первый за более чем целое столетие внешний дефолт России выглядит фактически неизбежным. Среди прочего, об этом свидетельствует то, что Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках.

Напомним, ожидается, что России грозит cross-дефолт – когда все кредиторы компаний одновременно требуют вернуть свои долги. Эта ситуация может оказаться разрушительной для РФ.